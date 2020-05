Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von BASF. Angesichts der hohen Unsicherheit durch die Corona-Pandemie wappnen sich viele Unternehmen, um auch eine längere Schwächephase überstehen zu können. Der Chemieriese nutzt das enorm niedrige Zinsniveau und hat sich am Kapitalmarkt sehr günstig statte 2 Milliarden Euro gesichert. Bei den Verkäufen steht die Aktie der Allinaz im Fokus. Die Allianz will Vermögenswerte von bis zu 9 Milliarden Euro abzustoßen, unter anderem in Italien. Demnach sei die Investmentbank Morgan Stanley mit der Durchsicht des Portfolios betraut worden, heißt es laut Bloomberg. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv