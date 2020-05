Anne Thiel (49) soll ab 1. September 2020 als CFO das Vorstandsressort Finanzen in der Allianz Gruppe Österreich übernehmen. Sie folgt damit Eva Meyer-Schipflinger, die eine globale Führungsposition in der Allianz SE in München übernimmt - das teilte Allianz Österreich am Freitagnachmittag mit. Thiel leitet derzeit das Büro von Allianz-Finanzvorstand Giulio Terzariol. Die Diplom-Kauffrau absolvierte ...

