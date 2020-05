VANCOUVER, British Columbia, May 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das "Unternehmen" oder "EMN"), 100%iger Inhaber der Rechte am Chvaletice Manganprojekt (das "Projekt") in der Tschechischen Republik, gibt bekannt, dass es mithilfe seines Finanzberaters Bacchus Capital Advisers ("BCA") die Suche nach einem strategischen Partner zur Unterstützung bei der Entwicklung des Projekts eingeleitet hat.



Das Unternehmen hat bereits von verschiedenen Parteien Interessenbekundungen an einer Partnerschaft bei der Entwicklung des Projekts erhalten. Der Vorstand des Unternehmens (der "Vorstand") ist daher der Ansicht, dass es im besten Interesse aller unserer Stakeholder ist, über eine formale weltweite Suche nach einem Partner die optimale Eigentümer- und/oder Kapitalstruktur zur Unterstützung dieses wichtigen europäischen Abfallrecyclingprojekts zu finden.

Das Chvaletice Manganprojekt stellt eine erhebliche, global bedeutende und bereits weit fortgeschrittene Entwicklungsmöglichkeit für die nachhaltige und wettbewerbsfähige Produktion von hochreinen Manganprodukten in Batteriequalität dar. Das Projekt bietet aufgrund seines gut vernetzten Standorts im Zentrum der schnell wachsenden europäischen Lieferkette für Elektrofahrzeuge und Batterien erhebliche strategische Vorteile. Damit hat Chvaletice gute Chancen, Europas einziger primärer Produzent von hochreinen Manganprodukten zu werden. Die Entwicklung dieser Ressource sollte sich zudem überaus positiv auf die Zukunft der nachhaltigen Batterieproduktion in Europa auswirken.

EMN und BCA werden alle verfügbaren Partnerschaftsoptionen für die Entwicklung des Projekts evaluieren, um für die Aktionäre des Unternehmens eine maximale Wertschöpfung aus diesem strategischen Asset zu generieren. Das Unternehmen freut sich darauf, Aktionäre und andere Stakeholder über die Ergebnisse dieses Prozesses zu informieren.

Das Unternehmen bestätigt, dass es zwar bereits von einigen Parteien kontaktiert wurde, zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keine verbindlichen Angebote erhalten hat. Es besteht zu diesem Zeitpunkt keinerlei Gewissheit darüber, ob dieser Prozess zu einem Angebot oder einer anderen Form von Transaktion führen wird, noch darüber, wie die entsprechenden Bedingungen und zeitlichen Planungen aussehen werden.

Alle interessierten Parteien, die an diesem Prozess teilnehmen möchten, sind aufgerufen, sich direkt an BCA zu wenden (siehe Kontaktdaten unten).

Der Vorstand behält sich das Recht vor, beliebige Aspekte des oben beschriebenen Prozesses zu ändern oder den Prozess zu einem beliebigen Zeitpunkt ganz zu beenden. In solchen Fällen wird es eine entsprechende Bekanntmachung geben. Der Vorstand behält sich außerdem das Recht vor, Kontaktaufnahmen interessierter Parteien abzulehnen und laufende Gespräche mit interessierten Parteien jederzeit zu beenden.

EMN wird die weiteren Entwicklungen dieses strategischen Prozesses nur dann offenlegen, wenn der Vorstand eine bestimmte Transaktion genehmigt hat oder aus anderen Gründen beschließt, dass eine Offenlegung erforderlich oder angemessen ist.

Über Euro Manganese:

Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik gilt. Das Projekt widmet sich dem Recycling alter Bergbauabraumhalden, die Europas größte Manganlagerstätte enthalten, und wird zu einer Umweltsanierung dieses Standortes führen. Die Europäische Union entwickelt sich zu einem wichtigen Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und Batterien. EMN hat sich zum Ziel gesetzt, der bevorzugte Anbieter von nachhaltig produzierten ultrahochreinen Manganprodukten für die Lithium-Ionen-Batterie-Industrie und für Hersteller von Spezialstahl, High-Tech-Chemikalien und Aluminiumlegierungen zu werden.

Diese Ankündigung wurde durch den CEO von Euro Manganese Inc. zur Freigabe genehmigt.

Kontakt:

Euro Manganese Inc.

Marco A. Romero

President & CEO

(604)-681-1010 Durchwahl 101



Fausto Taddei

Vice President, Corporate Development

& Corporate Secretary

(604)-681-1010 Durchwahl 105 E-Mail: info@mn25.ca (mailto:info@mn25.ca)

Website: www.mn25.ca (http://www.mn25.ca/) Anschrift des Unternehmens:

1500 - 1040 West Georgia Street,

Vancouver, British Columbia, Canada, V6E 4H8 Bacchus Capital Advisers

Richard Allan

Managing Director

+44 (0) 785 785 7287

richard.allan@bacchuscapital.co.uk (mailto:richard.allan@bacchuscapital.co.uk)

Andrew Krelle

Associate

+44 (0) 795 636 2903

andrew.krelle@bacchuscapital.co.uk (mailto:andrew.krelle@bacchuscapital.co.uk)

Zukunftsgerichtete Aussage:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder die tatsächliche Performance des Unternehmens, des Projekts oder die tatsächlichen Branchenergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder der künftigen Performance abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z.B. "kann", "würde", "könnte", "wird", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "plant", "antizipiert", "schätzt", "geplant", "prognostiziert", "vorhersagt" und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Diese zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Performance des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeiten. Zu diesen zählen u. a. Aussagen in Bezug auf den Auswahlprozess eines Partners, die künftige Unternehmensstrategie, alle Transaktionen im Zusammenhang mit dem Prozess und zukünftige Geschäftsmöglichkeiten für das Unternehmen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht unbedingt genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen zählen u. a. die Faktoren, die unter "Risks Notice" und an anderer Stelle in den MD&A des Unternehmens für das am 30. September 2019 endende Geschäftsjahr sowie im neuesten Annual Information Form beschrieben werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.