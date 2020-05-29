FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PURE ALUMINA LTD H7K AU0000028763
AB/FROM ONWARDS 29.05.2020 17:10 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PURE ALUMINA LTD H7K AU0000028763
AB/FROM ONWARDS 29.05.2020 17:10 CET
PURE ALUMINA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de