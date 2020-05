ZÜRICH (Dow Jones)--Leichter hat die Börse in der Schweiz am Freitag geschlossen. Vor dem langen Pfingstwochenende reduzierten die Anleger ihr Risiko. Vor allem die mögliche Verschärfung des Hongkong-Konflikts zwischen den USA und China bereitet Sorgen. US-Präsident Donald Trump will sich noch am Freitag hierzu äußern und möglicherweise neue Maßnahmen ankündigen. Damit könnte neben der Corona-Krise ein zweites Hauptthema in nächster Zeit die Märkte dominieren. Es ist fraglich, wie weit US-Präsident Trump den Konflikt im Wahljahr treiben will.

Das Thema könnte daher ebenso widersprüchliche Signale senden wie bereits die Corona-Pandemie. Dort stützt die Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft mit der Besserung der Infizierten- und Todeszahlen, während andererseits die Unsicherheit über das exakte Ausmaß der ökonomischen Schädigung wie auch die Sorge vor eine zweiten Welle lasten.

Der SMI verlor 1 Prozent auf 9.831 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 5 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 121,31 (zuvor: 84,09) Millionen Aktien. Am Montag bleibt die Börse feiertagesbedingt geschlossen.

Die Schwergewichte Nestle und Novartis sorgten dafür, dass der Markt besser abschnitt als die meisten Nachbarbörsen. Nestle lagen 1 Prozent im Plus, Novartis gaben 0,4 Prozent ab. Dagegen fielen Roche um 2,5 Prozent.

Besonders Finanzwerte wurden abverkauft, nachdem sie zu Wochenbeginn noch stark tendiert hatten. UBS verloren 1,9 Prozent und Credit Suisse 4 Prozent. Auch die Versicherungswerte verloren zwischen 1,5 und gut 3 Prozent.

Daneben litten die Uhrenwerte unter der Verschärfung des Streits zwischen den USA und China. Richemont verbilligten sich um 1,6 Prozent und Swatch um 1,7 Prozent.

