Eine der besten Finanzzeitungen der Welt, das renommierte "Wall Street Journal" (WSJ) hat im Fall Luckin Coffee (WKN: A2PJ6S) recherchiert. Das Ergebnis dieser Recherchen ist für das Unternehmen sehr kritisch, so dass Anleger wohl besser in Deckung gehen sollten. Denn gemäß dem WSJ hat der Konzern zig Millionen Kaffeegutscheine an Unternehmen verkauft, die in Verbindung zu Luckin Coffees Großaktionär Lu Zhengyao - hier im Westen besser unter dem Namen Charles Lu bekannt - stehen. Diese Geschäfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...