Essen (www.anleihencheck.de) - Die Corporate Spreads sind - gemessen am 5-jährigen Markit-iTraxx-Europe - aufgrund des allgemeinen Anstiegs der Risikoprämien im Rahmen der Corona-Epidemie mit annähernd 140 Basispunkten auch in Europa zwischenzeitlich spürbar gestiegen, so die Analysten der National-Bank AG. ...

