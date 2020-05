Neuss (ots) - Im Jahr 2010 ist Renault Fleet Services im deutschen Markt gestartet. Renault Fleet Services, ein Angebot für Renault Gewerbekunden von einzelnen Fahrzeugen bis zum großen Fuhrpark, basiert auf einer Kooperation zwischen ALD Automotive und der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland.Zum Jubiläum bietet Renault Fleet Services besonders attraktive Angebote für alle Renault und Dacia Modelle. So können Gewerbekunden das Elektro-Erfolgsmodell Renault ZOE (mit Kaufbatterie) bei einer Laufzeit von 24 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr bereits ab 149 Euro netto inklusive Technik-Service leasen.Renault Fleet Services bietet über die Renault Partnerbetriebe ein umfangreiches Leasingangebot mit individuell wählbaren Service-Bausteinen wie Technik-, Reifen-, Tank- und Versicherungs-Service. Die professionellen Flottenangebote von Renault Fleet Services liefern Unternehmen dabei für jedes Fahrzeug der Flotte aktuelle Übersichten, Auswertungen und Analysen und können somit Renault Kunden von allen Aufgaben entlasten, die der Flottenbetrieb mit sich bringt.Christian Dietsch, Vertriebsdirektor Firmenkunden und Flotten der Renault Bank, anlässlich des 10-jährigen Erfolgs von Renault Fleet Services in Deutschland: "Renault Fleet Services ist die ideale Lösung für gewerbliche Kunden und Flotten. Mit einer vollumfänglichen Betreuung und unseren individuell auf den Kunden zugeschnittenen Servicemodulen bieten wir alles, was Fuhrparkbetreiber für eine effiziente Verwaltung ihrer Fahrzeuge benötigen. Durch Renault Fleet Services profitieren Fuhrparkbetreiber nicht nur von einer administrativen Entlastung, sondern auch von vollständiger Kostentransparenz und maximaler Kostenreduzierung."Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD AutoLeasing D GmbH ergänzt: "Mit unseren modularen Servicebausteinen komplettieren wir die breite und vor allem innovative Renault Produktpalette. Damit bieten wir Gewerbekunden echte Mehrwerte aus einer Hand und die Möglichkeit, sich voll auf das eigenen Kerngeschäft fokussieren zu können."Pressekontakt:Ansprechpartner für MedienvertreterUlrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 | E-Mail:presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland |Jagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125879/4610053