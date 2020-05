Ergebnisse Hauptversammlung



Klagenfurt (pta029/29.05.2020/20:11) - Abstimmungsergebnisse zur 81. ordentlichen Hauptversammlung der BKS Bank AG (FN 91810s) am 29. Mai 2020



Tagesordnungspunkt 2: Ergänzter Antrag: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2019 Präsenz: 132 Aktionäre mit 35.206.739 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.503.086 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,40 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.503.086 JA-Stimmen: 119 Aktionäre mit 22.502.546 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 540 Stimmen. Stimmenthaltung: 11 Aktionäre mit 12.703.653 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3.a: Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Herta Stockbauer als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.199.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,97 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.199.107 JA-Stimmen: 126 Aktionäre mit 22.729.294 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 7.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3.b: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.199.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,97 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.199.107 JA-Stimmen: 126 Aktionäre mit 22.729.294 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 7.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3.c: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Alexander Novak als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.193.691 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,95 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.193.691 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 22.723.878 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 12.757 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.a: Beschlussfassung über die Entlastung von Gerhard Burtscher als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.198.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.198.107 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 22.728.294 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 8.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.b: Beschlussfassung über die Entlastung von Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger, MBA als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.198.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.198.107 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 22.728.294 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 8.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.c: Beschlussfassung über die Entlastung von Dipl.-Ing. Christina Fromme-Knoch als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.198.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.198.107 JA-Stimmen: 127 Aktionäre mit 35.198.107 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 8.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.d: Beschlussfassung über die Entlastung von Kom.-Rat Dr. Reinhard Iro als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.199.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,97 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.199.10 JA-Stimmen: 128 Aktionäre mit 35.199.107 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 7.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.e: Beschlussfassung über die Entlastung von Univ.-Prof. Dipl.-Inf. Dr. Stefanie Lindstaedt als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.198.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.198.107 JA-Stimmen: 127 Aktionäre mit 35.198.107 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 8.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.f: Beschlussfassung über die Entlastung von Dkfm. Dr. Heimo Penker als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.199.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,97 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.199.107 JA-Stimmen: 126 Aktionäre mit 22.729.294 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 7.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.g: Beschlussfassung über die Entlastung von Kom.-Rat Karl Samstag als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.711.189 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 36,59 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.711.189 JA-Stimmen: 71 Aktionäre mit 15.606.619 Stimmen. NEIN-Stimmen: 28 Aktionäre mit 104.570 Stimmen. Stimmenthaltung: 32 Aktionäre mit 19.495.259 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.h: Beschlussfassung über die Entlastung von Univ. Prof. Dr. Sabine Urnik als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.196.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.196.097 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 35.196.097 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 6 Aktionäre mit 10.351 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.i: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag.Gregor Hofstätter-Pobst als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.143.686 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,84 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.143.686 JA-Stimmen: 64 Aktionäre mit 15.594.701 Stimmen. NEIN-Stimmen: 53 Aktionäre mit 19.548.985 Stimmen. Stimmenthaltung: 14 Aktionäre mit 62.762 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.j: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Klaus Wallner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.196.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.196.097 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 35.196.097 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 6 Aktionäre mit 10.351 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.k: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Maximilian Medwed als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.197.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.197.097 JA-Stimmen: 126 Aktionäre mit 35.197.097 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 5 Aktionäre mit 9.351 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.l: Beschlussfassung über die Entlastung von Herta Pobaschnig als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.196.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.196.097 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 35.196.097 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 6 Aktionäre mit 10.351 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.m: Beschlussfassung über die Entlastung von Hanspeter Traar als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.196.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresMay 29, 2020 14:11 ET (18:11 GMT)





