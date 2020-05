DJ PTA-HV: BKS Bank AG: Abstimmungsergebnisse der 81. ordentlichen HauptversammlungErgebnisse Hauptversammlung



Klagenfurt (pta029/29.05.2020/20:11) - Abstimmungsergebnisse zur 81. ordentlichen Hauptversammlung der BKS Bank AG (FN 91810s) am 29. Mai 2020



Tagesordnungspunkt 2: Ergänzter Antrag: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2019 Präsenz: 132 Aktionäre mit 35.206.739 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.503.086 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,40 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.503.086 JA-Stimmen: 119 Aktionäre mit 22.502.546 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 540 Stimmen. Stimmenthaltung: 11 Aktionäre mit 12.703.653 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3.a: Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Herta Stockbauer als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.199.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,97 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.199.107 JA-Stimmen: 126 Aktionäre mit 22.729.294 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 7.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3.b: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Dieter Kraßnitzer, CIA als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.199.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,97 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.199.107 JA-Stimmen: 126 Aktionäre mit 22.729.294 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 7.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3.c: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Alexander Novak als Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.193.691 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,95 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.193.691 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 22.723.878 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 12.757 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.a: Beschlussfassung über die Entlastung von Gerhard Burtscher als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.198.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.198.107 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 22.728.294 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 8.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.b: Beschlussfassung über die Entlastung von Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger, MBA als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.198.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.198.107 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 22.728.294 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 8.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.c: Beschlussfassung über die Entlastung von Dipl.-Ing. Christina Fromme-Knoch als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.198.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.198.107 JA-Stimmen: 127 Aktionäre mit 35.198.107 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 8.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.d: Beschlussfassung über die Entlastung von Kom.-Rat Dr. Reinhard Iro als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.199.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,97 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.199.10 JA-Stimmen: 128 Aktionäre mit 35.199.107 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 7.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.e: Beschlussfassung über die Entlastung von Univ.-Prof. Dipl.-Inf. Dr. Stefanie Lindstaedt als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.198.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.198.107 JA-Stimmen: 127 Aktionäre mit 35.198.107 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 8.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.f: Beschlussfassung über die Entlastung von Dkfm. Dr. Heimo Penker als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.199.107 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,97 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.199.107 JA-Stimmen: 126 Aktionäre mit 22.729.294 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 3 Aktionäre mit 7.341 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.g: Beschlussfassung über die Entlastung von Kom.-Rat Karl Samstag als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.711.189 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 36,59 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.711.189 JA-Stimmen: 71 Aktionäre mit 15.606.619 Stimmen. NEIN-Stimmen: 28 Aktionäre mit 104.570 Stimmen. Stimmenthaltung: 32 Aktionäre mit 19.495.259 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.h: Beschlussfassung über die Entlastung von Univ. Prof. Dr. Sabine Urnik als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.196.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.196.097 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 35.196.097 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 6 Aktionäre mit 10.351 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.i: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag.Gregor Hofstätter-Pobst als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.143.686 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,84 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.143.686 JA-Stimmen: 64 Aktionäre mit 15.594.701 Stimmen. NEIN-Stimmen: 53 Aktionäre mit 19.548.985 Stimmen. Stimmenthaltung: 14 Aktionäre mit 62.762 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.j: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Klaus Wallner als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.196.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.196.097 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 35.196.097 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 6 Aktionäre mit 10.351 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.k: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Maximilian Medwed als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.197.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.197.097 JA-Stimmen: 126 Aktionäre mit 35.197.097 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 5 Aktionäre mit 9.351 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.l: Beschlussfassung über die Entlastung von Herta Pobaschnig als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.196.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.196.097 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 35.196.097 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 6 Aktionäre mit 10.351 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.m: Beschlussfassung über die Entlastung von Hanspeter Traar als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.196.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresMay 29, 2020 14:11 ET (18:11 GMT)der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.196.097 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 35.196.097 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 6 Aktionäre mit 10.351 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4.n: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Ulrike Zambelli als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.196.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.196.097 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 35.196.097 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 6 Aktionäre mit 10.351 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 5: Beschlussfassung über die Vergütungspolitik Präsenz: 132 Aktionäre mit 35.206.739 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.176.173 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,91 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.176.173 JA-Stimmen: 122 Aktionäre mit 22.706.360 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 8 Aktionäre mit 30.566 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 6.a: Wahl von Mag. Klaus Wallner in den Aufsichtsrat Präsenz: 132 Aktionäre mit 35.206.739 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.192.735 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,95 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.192.735 JA-Stimmen: 125 Aktionäre mit 35.192.735 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 7 Aktionäre mit 14.004 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 6.b: Wahl von Wahl von Univ. Prof. Dr. Susanne Kalss in den Aufsichtsrat Präsenz: 132 Aktionäre mit 35.206.739 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.194.745 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,96 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.194.745 JA-Stimmen: 126 Aktionäre mit 35.194.113 Stimmen. NEIN-Stimmen: 1 Aktionär mit 632 Stimmen. Stimmenthaltung: 5 Aktionäre mit 11.994 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 6.c: Wahl von Wahl von Mag. Hannes Bogner in den Aufsichtsrat Präsenz: 132 Aktionäre mit 35.206.739 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.185.259 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,93 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.185.259 JA-Stimmen: 116 Aktionäre mit 35.184.444 Stimmen. NEIN-Stimmen: 5 Aktionäre mit 815 Stimmen. Stimmenthaltung: 11 Aktionäre mit 21.480 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 7: Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat Präsenz: 132 Aktionäre mit 35.206.739 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.186.622 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,94 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.186.622 JA-Stimmen: 119 Aktionäre mit 22.716.809 Stimmen. NEIN-Stimmen: 2 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 11 Aktionäre mit 20.117 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 8: Wahl des Bankprüfers der BKS Bank AG für das Geschäftsjahr 2021 Präsenz: 132 Aktionäre mit 35.206.739 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.192.211 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,95 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.192.211 JA-Stimmen: 127 Aktionäre mit 35.192.211 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 5 Aktionäre mit 14.528 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 9: Beschlussfassung über den Widerruf der in der 79. ordentlichen Hauptversammlung vom 09. Mai 2018 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis zum gesetzlich jeweils zulässigen Höchstausmaß gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis zum gesetzlich jeweils zulässigen Höchstausmaß gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens. Präsenz: 132 Aktionäre mit 35.206.739 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.198.848 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,97 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.198.848 JA-Stimmen: 123 Aktionäre mit 22.720.035 Stimmen. NEIN-Stimmen: 5 Aktionäre mit 12.478.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 7.891 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 10: Beschlussfassung über den Widerruf der in der 79. ordentlichen Hauptversammlung vom 09. Mai 2018 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG, für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung eigene Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels im Ausmaß von bis zu 5 % des Grundkapitals zu erwerben. Präsenz: 132 Aktionäre mit 35.206.739 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.198.848 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,97 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.198.848 JA-Stimmen: 123 Aktionäre mit 22.720.035 Stimmen. NEIN-Stimmen: 5 Aktionäre mit 12.478.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 7.891 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 11: Beschlussfassung über den Widerruf der in der 79. ordentlichen Hauptversammlung vom 09. Mai 2018 für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung erteilten Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung eigene Aktien bis zum gesetzlich jeweils zulässigen Höchstausmaß zu erwerben (zweckfreier Erwerb) und gegebenenfalls zum Einzug eigener Aktien. Präsenz: 132 Aktionäre mit 35.206.739 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.198.848 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,97 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.198.848 JA-Stimmen: 123 Aktionäre mit 22.720.035 Stimmen. NEIN-Stimmen: 5 Aktionäre mit 12.478.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 7.891 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 12: Beschlussfassung über die Änderung des § 16 der Satzung Präsenz: 132 Aktionäre mit 35.206.739 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.187.455 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,94 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.187.455 JA-Stimmen: 118 Aktionäre mit 35.181.242 Stimmen. NEIN-Stimmen: 4 Aktionäre mit 6.213 Stimmen. Stimmenthaltung: 10 Aktionäre mit 19.284 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 13: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Abs 1, § 20und § 25 Abs 4 dahingehend, dass sämtliche bestehenden Vorzugsaktien durch Aufhebung des Vorzugs gemäߧ 129AktG in Stammaktien umgewandelt werden. Präsenz: 132 Aktionäre mit 35.206.739 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.159.253 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,87 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.159.253 JA-Stimmen: 68 Aktionäre mit 34.538.681 Stimmen. NEIN-Stimmen: 55 Aktionäre mit 620.572 Stimmen. Stimmenthaltung: 9 Aktionäre mit 47.486 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 14: Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung betreffend die ALPENLÄNDISCHE GARANTIE -GESELLSCHAFT m.b.H.("ALGAR") Präsenz: 130 Aktionäre mit 35.205.324 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.168.219 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.168.219 JA-Stimmen: 5 Aktionäre mit 12.502.680 Stimmen. NEIN-Stimmen: 121 Aktionäre mit 22.665.539 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 37.105 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 15: Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung betreffend die Gründung der Generali 3Banken Holding AG (G3B) Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.169.343 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.169.343 JA-Stimmen: 5 Aktionäre mit 12.502.680 Stimmen. NEIN-Stimmen: 122 Aktionäre mit 22.666.663 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 37.105 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 16: Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung betreffend die Zuteilung der jungen Aktien aus der Kapitalerhöhung der BKS Bank AG im Jahr 2018 Präsenz: 131 Aktionäre mit 35.206.448 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.172.773 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,91 % Gesamtanzahl (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresMay 29, 2020 14:11 ET (18:11 GMT)





BKS BANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de