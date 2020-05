MADRID (dpa-AFX) - Mit dem Lokalderby des FC Sevilla gegen Betis nimmt Spaniens La Liga am 11. Juni nach der Corona-Pause wieder ihren Spielbetrieb auf. Auf den Termin zur Fortsetzung der höchsten Fußball-Liga einigte sich am Freitag der Oberste Sportrat der spanischen Regierung mit dem Verband und der Liga. Ein Neustart wäre bereits am 8. Juni möglich gewesen.



In der seit dem 10. März unterbrochenen Meisterschaft stehen noch elf Spieltage aus. Sie sollen nun möglichst in sieben Wochen bis zum 26. Juli absolviert werden. Einen konkreten Spielplan mit Terminen gibt es aber noch nicht.



Die neue Saison 2020/21 in der Primera Division wird am 12. September starten. Dies bestätigte Ligachef Javier Tebas im Interview der spanischen Sportzeitung "Marca"./rai/DP/he

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de