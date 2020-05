Düsseldorf (ots) - Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat die Drohungen gegen Wissenschaftler wie im Fall des Berliner Virologen Christian Drosten scharf verurteilt. "Wer Wissenschaftler bedroht oder beschimpft, der greift uns alle als Gesellschaft an", sagte Karliczek der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Die Wissenschaftler hätten die Öffentlichkeit in der Krise sehr engagiert an ihrem Wissen teilhaben lassen. "Ich fürchte, dass bei einem Überschreiten der Grenzen der sachlichen Kritik sich Wissenschaftler wieder die Frage stellen, ob es nicht besser ist, sich wieder zurückzuziehen", sagte Karliczek. "Es wäre ein schwerer Verlust für uns alle." Gerade in der Krise zeige sich, wie wichtig es sei, dass man Wissenschaftler habe, die ihre Arbeit und ihre Erkenntnisse allgemeinverständlich erklärten. "So geben sie allen Bürgern die Möglichkeit, Wissenschaft, ihre Arbeit und Methodik besser zu verstehen. "Dazu gehört auch, dass wissenschaftliche Erkenntnis immer einer gewissen Vorläufigkeit unterliegt und durch neues Wissen angepasst, manchmal sogar revidiert wird", sagte Karliczek. Zugleich räumte sie ein, dass auch widerstreitende Positionen zum Wesen von Wissenschaft gehörten. Und wissenschaftliche Ergebnisse müssten natürlich auch hinterfragt und wissenschaftliche Positionen sachlich kritisiert werden können, sagte Karliczek.



