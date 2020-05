Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502) (NYSE:TAK) ("Takeda") gibt heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EU-Kommission) Takeda am 28. Mai von der Verpflichtung entbunden hat, den Pipeline-Verbundstoff SHP647 und bestimmte damit verbundene Rechte ("SHP647") zu veräußern, eine Verpflichtung, die Takeda eingegangen war, um die behördliche Genehmigung der Übernahme von Shire plc ("Shire") zu erhalten. Takeda wird das laufende SHP647-Programm für klinische Studien einstellen und allen teilnahmeberechtigten Studienteilnehmern die Möglichkeit bieten, in einer Post-Trial Access-Studie (PTA) weiterhin Zugang zu SHP647 zu bekommen. Darüber hinaus wird Takeda vorbehaltlich der Einholung der Zustimmung der Studienteilnehmer und der Befriedigung regulatorischer und ethischer Erwägungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft über die Stiftung Crohn's Colitis ("Stiftung") die Daten und Bioproben der klinischen Studie SHP647 zur Verfügung stellen.

Takeda hatte am 20. November 2018 bekanntgegeben, dass die EU-Kommission die geplante Übernahme von Shire (die "Übernahme") genehmigt hatte. Die Zustimmung der EU-Kommission war an die Bedingung geknüpft, dass Takeda die Verpflichtungen erfüllt, die der EU-Kommission im Zusammenhang mit der behördlichen Genehmigung gegeben wurden. Insbesondere in Bezug auf die künftige potenzielle Überschneidung im Bereich der entzündlichen Darmerkrankungen zwischen dem von Takeda vermarkteten Produkt Entyvio (Vedolizumab) und dem Pipeline-Wirkstoff SHP647 von Shire verpflichtete sich Takeda zur Veräußerung von SHP647. Die Ausgliederung des SHP647 war keine Bedingung für den Abschluss der Übernahme, die am 8. Januar 2019 in Kraft trat.

Nach dem Abschluss der Übernahme von Shire wurde das klinische Versuchsprogramm SHP647 durch außergewöhnliche Umstände beeinträchtigt, die die EU-Kommission zu der Schlussfolgerung veranlasst haben, dass die zuvor von der EU-Kommission festgestellten Wettbewerbsbedenken nicht mehr bestehen. Dementsprechend befand die EU-Kommission, dass Takedas Verpflichtung zur Veräußerung des SHP647 nicht mehr gerechtfertigt war, und die EU-Kommission verzichtete auf diese Verpflichtung.

Takeda führte zwei formelle und strenge Verkaufsprozesse durch, die sich über 14 Monate erstreckten, um potenzielle Käufer von SHP647 zu identifizieren und mit ihnen in Kontakt zu treten. Das erste Verkaufsverfahren wurde von Takeda und das zweite von einem unabhängigen Veräußerungstreuhänder durchgeführt, der nach dem in Takedas Verpflichtungen gegenüber der EU-Kommission vorgesehenen Standardverfahren bestellt wurde. Takeda und der Veräußerungstreuhänder setzten sich jeweils mit mehr als 60 potenziellen Käufern in Verbindung, aber der Verkaufsprozess war nicht erfolgreich.

Takeda wird den Wirkstoff SHP647 in keiner Indikation von entzündlichen Darmerkrankungen mehr entwickeln, einschliesslich Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Das klinische Studienprogramm SHP647 wird in den kommenden Monaten in geordneter Weise eingestellt. Die Aufnahme neuer Patienten in die Studienprotokolle wurde bereits Ende März wegen der mit der COVID-19-Pandemie verbundenen Risiken gestoppt. Die Versuche werden entblindet und nicht wieder aufgenommen. Takeda hat sich verpflichtet, allen in Frage kommenden Patienten, die sich bereits in den klinischen SHP647-Studien befinden und auf die Behandlung ansprechen, die Möglichkeit zu geben, in einer PTA-Studie weiterhin Zugang zu SHP647 zu erhalten. Die Parameter für diese PTA-Studie werden in Zusammenarbeit mit dem Lenkungsausschuss des SHP647-Programms und den zuständigen Regulierungsbehörden festgelegt und anschließend unter Berücksichtigung dergeltenden lokalen Vorschriften und ethischen Erwägungen gestartet. Patienten sollten sich weiterhin an das aktuelle Studienprotokoll halten, bis sie von ihrem Studienzentrum nach Beratung durch die Mitglieder des Takeda-Studienteams kontaktiert werden. Die Behandlung wird den an dieser PTA-Studie teilnehmenden Patienten zur Verfügung gestellt, um ihren individuellen Behandlungsbedürfnissen gerecht zu werden.

Zusätzlich wird Takeda die Daten und Bioproben der klinischen Studie SHP647 der wissenschaftlichen Gemeinschaft über die Stiftung zugänglich machen, nämlich über die Plattform IBD Plexus, einer einzigartigen Plattform für den Austausch von Forschungsinformationen, und eine Biobank, die Daten und Bioproben aus verschiedenen Forschungsstudien zentralisiert, vorbehaltlich der geltenden lokalen Vorschriften und ethischen Überlegungen. Die Stiftung wird als unabhängiges Gremium dienen, um Anfragen von Prüfärzten und Ärzten zu prüfen, die Zugang zu anonymisierten Daten und Bioproben klinischer Studien nach SHP647 suchen, und um endgültige Entscheidungen über die gemeinsame Nutzung von Daten zu treffen. Takeda setzt sich dafür ein, klinische Studiendaten und Bioproben zum Nutzen der Patienten und zur Förderung wissenschaftlicher Entdeckungen auf eine Weise auszutauschen, die die Zustimmung der Patienten zur Nutzung der Daten und den Schutz der Privatsphäre gewährleistet und die Integrität der Forschung bewahrt.

Aktiva und Passiva im Zusammenhang mit SHP647, die zuvor in Takedas konsolidierter Bilanz als zur Veräußerung gehalten klassifiziert wurden, werden infolge der Entscheidung der EU-Kommission nicht mehr als zur Veräußerung gehalten klassifiziert. Takeda wird die zuvor geschätzten Verbindlichkeiten rückgängig machen und die Schätzungen der künftigen Kosten im Zusammenhang mit SHP647 neu bewerten, etwa die Kosten für die Beendigung des Programms. Dies wird sich netto als Gewinn auf unseren Betriebsgewinn im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auswirken, das am 31. März 2021 endet (d. h. Geschäftsjahr 2020). Diese Auswirkungen werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind.

