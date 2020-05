FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Ausschreitungen in den USA:



"Es ist, als werde Amerika sie einfach nicht los, die Dämonen rassistischer Denkschablonen. Nichts hat sich geändert, seit vor sechs Jahren der New Yorker Eric Garner im Würgegriff eines weißen Polizisten starb. Donald Trump hat deutlich gemacht, wie er das Problem zu lösen gedenkt: durch Härte, notfalls militärische. Die Causa Floyd ist so etwas wie eine Stunde der Wahrheit für diesen Präsidenten. Erfüllt er sein Versprechen und lässt sein Justizressort gründlich ermitteln? Oder trägt er dazu bei, Nebelkerzen zu zünden?"/yyzz/DP/he

