In der letzten Mai-Woche des Jahres (KW 22) erhält die publity AG "grünes Licht" von ihrem Aufsichtsrat für die Emission einer neuen Unternehmensanleihe. Ab der kommenden Woche (02. Juni) bereits können interessierte Anleger und Alt-Anleger die neue 5,50%-publity-Anleihe u.a. über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt zeichnen bzw. tauschen. Die publity-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3) hat ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Voraussichtlich ab dem 19.06.2020 soll die Anleihe im Freiverkehr (Open Market) der Börse Frankfurt notieren. Unterdessen teilte Großaktionär und publity-CEO Thomas Olek mit, Aktienpaketen des Unternehmens an institutionellen Investoren veräußern zu wollen.

Die seit 12. Mai 2020 fällige Zinszahlung in Höhe von mindestens 2% auf die Anleihe 2015/25 (WKN: A13SHL) der SeniVita Social Estate AG (SSE) wird bis einschließlich 30. September 2020 gestundet. Das teilte in dieser Woche der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger, Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen, mit. Die für die Zinszahlung ursprünglich eingeplanten Mittelzuflüsse verzögern sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf geplante Immobilientransaktionen der SSE-Gruppe. Zudem prüft die SSE AG nach eigenen Angaben derzeit alternative Optionen zur kurzfristigen Generierung zusätzlicher Finanzmittel, u.a. eine weitere Anleihe-Emission. Die Anleihe 2013/23 der SANHA GmbH & Co. KG (ISIN DE000A1TNA70) wird indes um drei Jahre verlängert und das Zinsmodell entsprechend des Vorschlags des Unternehmens angepasst. Dafür stimmten in dieser Woche die SANHA-Anleihegläubiger in einer zweiten virtuellen Gläubigerversammlung.

Hinweis: In dieser Woche erschien der aktuelle Anleihen Finder Mai-2020-02-Newsletter. Registrieren Sie sich kostenlos für unseren Newsletter und seien Sie stets informiert.

Die JDC Group AG startet erneut mit einem starken Wachstum ins neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...