von Sven Parplies, Euro am Sonntag Die Corona-Krise zwingt Unternehmen zu harten Einschnitten. Auch Aktionäre werden nicht verschont: Nach Hochrechnung von €uro am Sonntag wird mehr als ein Drittel der Konzerne aus DAX und MDAX in diesem Jahr die Dividende kürzen. Ein Viertel wird überhaupt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...