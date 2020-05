Wie weltweit sicher kein zweites Unternehmen außer MICROSOFT hat auch ADOBE SYSTEMS (US00724F1012) es seit nunmehr über 6 Jahren verstanden, sich beginnend in 2013 grundlegend von einem reinen Lizenzsoftware-Unternehmen zu einem mittlerweile fast ausschließlich nur noch abonnementbasierten und damit an Ertragsstabilität nahezu unangreifbaren, hoch integrierten Cloud-Dienstleistungsanbieter in allen Konzeptfragen eines eCommerce-, Web-, Graphik- und Dokumentendesigns zu mausern.Doch selbst in dieser bereits weltführenden Unangefochtenheit sehen wir Adobe noch längst nicht am Ende ihrer strategischen Fortentwicklung angekommen, sondern steht die unseres Erachtens derzeit wichtigste weitere Geschäftsetappe von ADOBE für die kommenden Jahre gerade erst an:

Den vollständigen Artikel lesen ...