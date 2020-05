Das vollautomatisierte Computersystem des AktienSensor Deutschland hat im Mai 2020 wieder seine Stärke unter Beweis gestellt: Das Musterdepot konnte um satte +9,8 Prozent zulegen. Zum Vergleich: Der deutsche Leitindex Dax stieg im vergangenen Monat um knapp +6,6 Prozent, das europäische Pendant EuroStoxx 50 um +4,2 Prozent.

Auch in der Bilanz seit Jahresbeginn hat der AktienSensor überzeugend abgeschnitten - obwohl zwischenzeitlich starke Verluste realisiert werden mussten. Seit Anfang Januar 2020 liegt die kumulierte Performance bei +11,2 Prozent. Die Leitindizes Dax (-12,5 Prozent) und EuroStoxx 50 (-18,5 Prozent) mussten dagegen massive Verluste verkraften. Die Gesamt-Performance des AktienSensor Deutschland seit Start im April 2014 liegt nun bis etwas mehr als +185 Prozent - im selben Zeitraum stieg der Dax um +22 Prozent, der EuroStoxx 50 verzeichnete in den vergangenen, etwas mehr als sechs Jahren ein leichtes Minus von -4 Prozent.

Für die Leser des AktienSensor, die sämtliche Trading-Signale unseres Computersystems umsetzen, war im Mai 2020 kaum etwas zu tun - und dennoch konnten sie einen starken Gewinn auf Monatssicht verbuchen. Alle Long-Positionen, die Ende April eröffent wurden, blieben bis am Mittwoch (27. Mai 2020) im Musterdepot bestehen - es gab also über Wochen hinweg keinen Handlungsbedarf. Erst kurz vor Monatsende wurden vier der fünf Positionen wieder geschlossen und dabei deutliche Gewinne realisiert. Insbesondere die Positionen auf die Aktien von auf Cancom IT (+19 Prozent) und Siemens Healthineers (+14 Prozent) sorgten für einen ordentlichen Performance-Schub. Auch nach dem Wechsel von vier der fünf Positionen am vergangenen Mittwoch liegt das Musterdepot des AktienSensor gut im Rennen und notierte zum Monatsultimo im Plus, vor allem Dank einer guten Entwicklung der Long-Position auf die Deutschen Börse (+6,8 Prozent).

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, DE000SHL1006, DE0005810055, DE0005419105

