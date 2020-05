Meldungen nach US-Börsenschluss am Freitag lassen meist nichts Gutes erahnen. So auch in der zurückliegenden Handelswoche: Der Pharma-Gigant Pfizer muss einen herben Dämpfer beim Studienprogramm von Ibrance (Palbociclib) hinnehmen. Im nachbörslichen Handel knickt der Dow-Jones-Wert satte sieben Prozent ein.Pfizer veröffentlichte ein Update zur klinischen Phase-3-Studie PALLAS. Die Amerikaner teilten mit, dass eine Behandlung von Brustkrebs mit dem Medikament wahrscheinlich nicht wirksam sein werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...