Gerade hat sich die Cannabisbranche von ihren Tiefständen erholen können, da sorgte der Branchenprimus Canopy Growth erneut für einen herben Dämpfer. Das Unternehmen hat am Freitagabend seine Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 veröffentlicht. Erneut musste ein hoher Verlust ausgewiesen werden. Die Aktie reagierte daraufhin mit massiven Kursverlusten. Am Ende ging das Papier aus dem Handel an der Heimatbörse in Toronto mit einem Minus von 20,8 Prozent auf 24,21 Kanadische Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...