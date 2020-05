GoldAuch in dieser Woche bewegte sich der Goldpreis vor allem im Vergleich zum Wochensieger Silber nur wenig. Nach einer Mini-Bodenbildung im Wochenverlauf schloss der Goldpreis faktisch unverändert bei 1.729,33 US-Dollar.Und dies, obwohl der US-Dollar deutlich schwächer notierte und per saldo im Wochenvergleich 1,86 % gegen den Euro nachgab. Welchen Anteil daran ein originär ein schwächerer Dollar hat und wie viel eine originäre Euro-Stärke war, zeigt ein Blick auf den Schweizer Franken. Dieser gab gegen den Euro parallel 0,85 % ab, womit die relative Eurostärke zu rund 55 % eine Dollarschwäche und zu rund 45 % eine Eurostärke gewesen sein dürfte.Umso mehr verwundert die relative Bewegungslosigkeit des Goldpreises. Da die Aktienmärkte weiter stiegen, hätte man in einem Risk-on-Modus auch einen schwächeren Goldpreis erwarten können. Dies blieb aber ebenfalls aus, denn der Wochenverlust von 4,97 Dollar ist wenig signifikant.

