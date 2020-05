Einmal mehr überschlagen sich die Ereignisse bei Wirecard. Im Börsendienst haben wir ein aktuelles Spezialvideo von 15 Minuten, in dem wir alles ordnen und vor allem neutral einordnen. Dazu ist Wirecard die beste Aktie in Europa momentan, um mit Derivaten bei Optimisten oder auch bei Pessimisten zu punkten. Eine 3-Monats-Vola am Geld von 110% (SAP ...

Den vollständigen Artikel lesen ...