statistisch ist der Mai eigentlich kein guter Börsenmonat. In diesem Jahr zeigt sich der Mai allerdings von seiner Glanzseite und besticht mit nach oben laufenden Notierungen. So wird sich machner Anleger verwundert die Augen reiben: Steigende Kurse trotz Corona und trotz des daraus folgenden Wirtschaftseinbruchs? Die Antwort liegt in den Folgen der Corona-Krise!

Das Geld war schon vor der Corona-Pandemie billig. Mit den atemberaubenden Hilfspaketen von Politik und Notenbanken ist das Geld aber noch billiger geworden. Zudem mangelt es an Investitionsmöglichkeiten, die sich aktuell noch als sinnvoll erweisen. Somit zieht der Aktienmarkt das billige Geld an und sorgt für entsprechende Gewinne. Ob diese gerechtfertigt sind, bleibt offen.

Aktuell ist der DAX - gemessen an den Gewinnen der einzelnen Werte - schon fast zu teuer. Daher dürften es eher unbedarfte Anleger sein, die aktuell kaufen. Das führt aber wegen des Performancedrucks dazu, dass auch andere Adressen kaufen, da ihnen die Kurse davonlaufen. Aus technischer Sicht ist der Index am Ausbruch über 11700 Punkten gescheitert.

Er hat aber die Kurslücke von Anfang März bis 11500 Punkte geschlossen. Der Index könnte mit der aktuell durchaus beachtlichen Kraft auch das Gap zwischen 11700 bis 11900 Punkte schließen. Dann wird die Luft aber dünn. Spätestens bei rund 12250 Punkten trifft der Index dann allerdings auf einen deutlichen Widerstand durch die Hochs von Anfang März. ...

