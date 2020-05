* Treffen Sie Vorsorge* Gold seit Jahresanfang mit 14% im Plus* Kaufsignale auch für Silber - plus 3 neue Kaufempfehlungen* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Entwicklungshilfe durch Entsendung von Experten

Liebe Leser,



weltweit kommen aus der Realwirtschaft Meldungen, die problemlos den Vergleich mit der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre zulassen. Während die Rentenmärkte von den Zentralbanken übernommen und als freie Märkte de facto abgeschafft wurden, steigen an den Aktienbörsen die Kurse.



Der NASDAQ 100 Index hat schon fast wieder sein Hoch vom Februar dieses Jahres erreicht und befindet sich seit Anfang des Jahres sogar wieder im Plus. Der Dax ist von seinem Allzeithoch zwar noch 15% entfernt. Nach den herben Verlusten im März wird Ihnen das aber in der Börsenberichterstattung als großer Erfolg verkauft.

