Investment Kunst: Das kleine Einmaleins

Zinsknappheit an den Märkten, fehlenden Impulse an den Börsen und fortbestehenden Risiken für die Währungssysteme verstärken den Trend hin zu alternativen Sachwerten. Ein wichtiger Sachwert wird im Rahmen der Asset-Allokation häufig vergessen. Es ist der älteste von Menschenhand geschaffene - es ist Kunst. Gehen Sie mit uns vielleicht ihre ersten Schritte auf diese schöne Wertanlage zu.

Wie bei vielen Investitionen in Sachwerte stellt sich die Frage, inwieweit sich eine Investition lohnt und wie sich der Wert des gekauften Objekts über die Jahre verändern wird. Bei Kunst gestaltet sich dies ähnlich und dazu kommt noch, dass der Kunstmarkt ein sehr spezieller Markt mit eigenen Regeln ist. Kunst als Investment hat sich schon immer als Wertanlage bewährt, jedoch ist es ebenfalls eine Kunst, auf den richtigen Künstler und das richtige Kunstwerk zu setzen.

Im Kunstmarkt finden ständig sehr starke Veränderungen statt und es kommen immer wieder neue Trends hinzu. Information und Wissen in der Kunstszene sind zwingend, wenn man in Kunst investieren möchte, denn so ein Kunstwerk kauft man nicht mal schnell nebenher. Meist steht bei Sammlern der emotionale Wert über dem finanziellen Wert, so erfreuen sich diese auch an einem Kunstwerk, dass nicht die erwartete Wertsteigerung erfährt. Kunstwerke sind ebenfalls eine beliebte Kapitalanlage für Familien, denn sie können über Generationen vererbt werden und machen gleichzeitig Spaß.

Bildquelle: Pixabay / MoreLight

Voraussetzungen schaffen

Um in Kunst zu investieren, bedarf es zuerst einmal an ausreichendem Branchenwissen. Solches Insiderwissen kann man sich bei Kunstsammlern, bei Auktionen, auf Kunstmessen, in Fachmagazinen und in Museen aneignen. Doch dies ist aufwändig und braucht Zeit. Die Kunstszene ist eine Szene für sich, die sich nicht an bestimmten Regeln festmachen lässt. Während es einfacher ist, sich an bereits bekannte Künstler und berühmte Gemälde oder Fotografien zu halten, ist es umso schwieriger, für unbekannte Künstler eine Aussage zu deren Entwicklung zu treffen.

Da nur ein kleiner Teil der Kunstinvestoren das nötige Geld für berühmte Gemälde zur Verfügung hat, ist das Gespür für die bezahlbare Kunstszene relevant. Das Eintauchen in die Kunstszene ist daher angesagt. Diese eröffnet ganz neue Welten, neue soziale Kontakte und kann sogar die Lebensqualität steigern. Kunst macht einfach Freude.

Den Wert von Kunst bestimmen

Beleuchten wir dazu einmal, wie der Wert für ein Kunstwerk zustande kommt und welche Faktoren dafür verantwortlich sind. Genauer formuliert: wer oder was macht ein Kunstwerk zu einem Kunstwerk mit Wert?

Allem voran steht der Künstler selbst. Wenn dieser bereits berühmt ist und sich schon einen Namen gemacht hat, sind seine Kunstwerke mehr wert als die weniger bekannter Künstler. Dazu ist noch wichtig, aus welcher Schaffensperiode das Kunstwerk stammt: aus einer Hochzeit des Künstlers oder eher aus einer weniger erfolgreichen Zeit. Auch spielt es eine Rolle, ob der Künstler noch lebt. Viele Kunstwerke gewinnen erst an Wert nach dem Tod.

