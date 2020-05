Es kann entmutigend sein, gerade jetzt den Kontostand seines Ruhestandskontos zu überprüfen. Die letzten Monate waren für den Aktienmarkt eine schlechte Zeit. Der Dow Jones Industrial Average erlebte das schlechteste erste Quartal in seiner Geschichte und der S&P 500 das schlechteste Quartal seit 2008. Obwohl sich der Markt seitdem etwas erholt hat, ist er immer noch volatil. Deine Investitionen haben in den letzten ein oder zwei Monaten während der Coronavirus-Pandemie vielleicht viel an Wert verloren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...