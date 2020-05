Gold verpasste es zuletzt, den entscheidenden Vorstoß auf der Oberseite zu lancieren; so könnte das lapidare Fazit aus dem Handelsverlauf der vergangenen zwei Wochen seit unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle lauten. Doch die letzten Tage boten natürlich weitaus mehr Facetten, als nur das Scheitern des Goldpreises am Widerstandsbereich von 1.747 / 1.751 US-Dollar. Pessimisten werden sich ...

