Auch der optimistischste Anleger wird wohl erkannt haben, dass die Kursentwicklungen an den Börsen so gar nicht ins derzeitige Bild passen. Bürgerkriegsähnliche Zustände in den USA, Konflikt der großen Weltmächte, desaströse Konjunkturdaten und mittendrin ein DAX, der fortwährend nach Norden drängt. Diese Fehlentwicklung sollte in der neuen Handelswoche etwas korrigiert werden. Der Anfang für eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...