Corona-Lage in Österreich stabil - kaum NeuerkrankungenWien - In Österreich ist die Lage bei den aktiv an dem Coronavirus erkrankten Personen weiterhin stabil. In den meisten Bundesländern wurde laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) keine Neuinfektion mehr verzeichnet. 45 neue Fälle sind in Wien aufgetreten, einer in Oberösterreich. Die neuen Fälle betreffen Familien- und Firmen-Cluster. ...

