Ideen zum DAX-Start im Juni nach starkem Mai

Knapp 7 Prozent Kursgewinn zeigte der DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) im Kalendermonat Mai auf und hat damit an die Erholung vom April anknüpfen können. An der Börse dominiert damit das Thema Erholung nach der Corona-Zeit, dabei ist diese noch nicht beendet.

Wie bereits in der Vorwoche (hier zur Analyse) startete der DAX sehr stark in die letzte Mai-Handelswoche. Er bewegte sich direkt weiter im großen GAP vom März-Start und ließ dieses sinngemäß in der Frühlingssonne dahinschmelzen (Rückblick Montag):

Rückblick auf das DAX-GAP

Am Dienstag war es dann soweit: das GAP wurde geschlossen. Mit einer Toleranz von 3 Punkten standen wir im Kursbereich aus Anfang März. Ein Grund für eine Konsolidierung? Fehlanzeige! Hier gab es vor allem für mittelfristige Anleger weitere Kaufsignale und Meldungen, die für eine Fortsetzung dieser Trendbewegung sprachen.

Entsprechend fielen die Trades eher auf der Long-Seite leicht, welche sich entsprechend an Trendlinien orientieren konnten:

DAX-Trading auf der Long-Seite

Angetrieben von der Phantasie zum Lufthansa-Rettungspaket und einem spezifischen Hilfspaket für die Automobilindustrie in Frankreich profitierten diese beiden Sektoren überproportional. Ebenso setzten die Bankenwerte ihre Erholung fort, nachdem die US-Notenbank FED immer wieder von weiteren notwendigen und machbaren Finanzhilfen sprach. Im gleichen Ton legte die EU nach und verabschiedete gleich ein 750 Milliarden Euro Hilfspaket.

Somit fand die Rallye bis zum Donnerstag ihre Fortsetzung, wie folgender Rückblick zeigt:

DAX-Rückblick Freitag zu Freitag

Das Wochenhoch bei 11.813 Punkten bildete am Donnerstag das bisherige Hoch der Bewegung. Zum Freitag gaben die Kurse etwas nach, wie die Übersicht der einzelnen Handelstage zeigt:

DAX-Handelstage der KW22

Per Saldo war dies jedoch eine sehr starke Woche. Blickt man auf den Gesamtmonat zurück, so beeindruckt die DAX-Performance je Monat (Grafik von wallstreet-online) und reiht sich in die Erholung des April nahtlos ein:

