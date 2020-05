CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Die zwei zur Internationalen Raumstation geflogenen Astronauten haben nach dem Andocken ihrer "Crew Dragon"-Raumkapsel die ISS betreten. Robert Behnken und Douglas Hurley krabbelten am Sonntag nach dem Andocken aus ihrer Raumkapsel in die ISS, wie Livebilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. An Bord der ISS warteten ihre dort bereits stationierten Kollegen, der US-Raumfahrer Christopher Cassidy und die beiden russischen Kosmonauten Anatoli Iwanischin und Iwan Wagner.



"Es war uns natürlich eine Ehre, ein ganz kleiner Teil dieses Ganzen zu sein", sagte Hurley in einem ersten Gespräch mit Nasa-Chef Jim Bridenstine. "Der Dank gebührt SpaceX, dem kommerziellen Crew-Programm und der Nasa. Es ist wunderbar, die USA wieder in das Business bemannter Raumflüge zurückzubringen, und wir sind einfach nur froh, an Bord dieser großartigen Struktur zu sein."



Kurz zuvor waren Hurley und Behnken nach rund 20 Stunden Flug mit der "Crew Dragon"-Raumkapsel an der ISS angekommen. Sie sollen rund einen Monat an Bord der ISS bleiben. Der "Crew Dragon" war am Samstag mit einer "Falcon 9"-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus gestartet. Es war das erste Mal seit neun Jahren, dass Astronauten von den USA aus zur ISS starteten - und der erste bemannte Start der Nasa in Zusammenarbeit mit einem privaten Raumfahrtunternehmen./cah/DP/fba

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de