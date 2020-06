Halver beschäftigt sich kritisch mit dem staatlichen Einstieg bei der Lufthansa und befürchtet eine schlechtere Wettbewerbsfähigkeit und fehlende Wachstumsperspektiven. 29. Mai 2020. MÜNCHEN (Baader Bank). Es ist völlig in Ordnung, wenn Vater Staat verhindert, dass der stolze Kranich flügellahm wird. Er ist kein Zombie, der künstlich am Leben gehalten werden muss. Die Lufthansa hat sich in den letzten Jahren aus eigener Kraft erfolgreich gegen die subventionierte Konkurrenz aus den arabischen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...