Mit 194 Punkten Verlust endete am Freitag die Aufwärtsbewegung von fünf Handelstagen. Was ist genau passiert und wie startet der Juni mit den ersten Indikationen? Schwacher Wochenausklang im DAX Der schwache Wochenausklang im DAX war durchaus gesund. Denn immerhin hatten wir eine Aufwärtsbewegung von rund 900 Punkten in fünf Handelstagen. Vom vergangenen Freitag bei 10.900 gestartet arbeitete sich der Index bis auf 11.800 nach oben und überzeugte dabei mit einem starken Trend. Doch der Freitag beendete ...

