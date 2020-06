FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST6CH XFRA KYG2115G1055 CHINA HAN.HLDGS LTD HD-,1 0.009 EUR17Q1 XFRA CNE100003PG4 PHARMARON BEIJING H YC1 0.019 EURSWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.620 EURRCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.126 EURFP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 1.258 EURKEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.166 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.002 EUREWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.067 EURCLP1 XFRA US18946Q1013 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 0.073 EURCHUA XFRA US16941R1086 CHINA PETRO.+CHEM.ADR/100 2.416 EURCN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.278 EURPFQ XFRA SG1J17886040 PAC.CENT.REG.D.-LOC.SD-10 0.005 EURSCNR XFRA KYG8569A1067 SUNAC CHINA REG.S HD -,01 0.155 EURM3I XFRA KYG6145U1094 MINTH GROUP LTD HD-,10 0.076 EURC9IB XFRA KYG5636C1078 LONKING HOLDINGS LTD. NEW 0.029 EUR46C1 XFRA KYG2161A1195 CHINA STARCH HLDGS TT 0.001 EURXCI XFRA HK0000049939 CN UNICOM(HK)LTD. 0.019 EURGZ3 XFRA BMG9880L1028 YUEXIU TRANSP.INFR.HD-,10 0.024 EURLRC XFRA FR0010307819 LEGRAND S.A. INH. EO 4 1.340 EURBIF XFRA FR0000120966 SOCIETE BIC INH. EO 3,82 2.450 EURGAN XFRA ES0116870314 NATURGY ENERGY INH. EO 1 0.010 EURHLQ1 XFRA DE000HLB88G7 LB.HESS.-THR. GEN.06/21 5.220 %AJ91 XFRA DE000A1A6WE6 DOCCHECK AG NA O.N. 0.100 EURSSH XFRA DE0007346603 SUEDWSTDT.SALZWERKE 1.600 EURZCH XFRA CNE1000002V2 CHINA TELECOM H YC 1 0.014 EURCHU XFRA CNE1000002Q2 CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 0.024 EURGNV XFRA CNE1000001V4 ANGANG STEEL CO. H YC 1 0.007 EURGWS XFRA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. 0.286 EURUTO XFRA BMG0666H1007 AUTOMATED SYS HLDGS HD-10 0.003 EUREG0 XFRA BMG3198U1027 ESSENT GROUP LTD DL-,015 0.144 EURKCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.081 EURTBCN XFRA HK0000139300 TELEVISION BROAD. (BL100) 0.023 EURP6SG XFRA US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS 0.068 EURPP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.359 EURQIW XFRA US74735M1080 QIWI B SP.ADRS 1/EO-,0005 0.126 EUR