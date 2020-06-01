FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.06.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
WB0 XFRA US92927K1025 WABCO HLDGS INC. DL-,01
EWL XFRA US28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES
DZJ XFRA KYG245241032 COUNTRY GARDEN HLDGS CO.
W5C XFRA AU000000GTE2 GREAT WESTERN EXPLORATION
CSP XFRA IT0005108359 CASSIOPEA S.P.A. EO 1
1MD XFRA KYG618201092 MODERN DENTAL GROUP DL-01
2K6 XFRA CA68622A1021 ORGANIC FLOWER INV. GRP
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WB0 XFRA US92927K1025 WABCO HLDGS INC. DL-,01
EWL XFRA US28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES
DZJ XFRA KYG245241032 COUNTRY GARDEN HLDGS CO.
W5C XFRA AU000000GTE2 GREAT WESTERN EXPLORATION
CSP XFRA IT0005108359 CASSIOPEA S.P.A. EO 1
1MD XFRA KYG618201092 MODERN DENTAL GROUP DL-01
2K6 XFRA CA68622A1021 ORGANIC FLOWER INV. GRP
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