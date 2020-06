FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

WB0 XFRA US92927K1025 WABCO HLDGS INC. DL-,01

EWL XFRA US28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES

DZJ XFRA KYG245241032 COUNTRY GARDEN HLDGS CO.

W5C XFRA AU000000GTE2 GREAT WESTERN EXPLORATION

CSP XFRA IT0005108359 CASSIOPEA S.P.A. EO 1

1MD XFRA KYG618201092 MODERN DENTAL GROUP DL-01

2K6 XFRA CA68622A1021 ORGANIC FLOWER INV. GRP

