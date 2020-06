ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Fraport von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 26 Euro gesenkt. Der Markt verkenne die Hürden für eine Gewinnerholung nach 2020, schrieb Analyst Arthur Truslove in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem Flughafenbetreiber drohe während der Restrukturierung der Lufthansa eine Phase geringer Profitabilität im Flugbetrieb./ag/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2020 / 03:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

FRAPORT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de