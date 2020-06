Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Guter Wille wird von Partnern durch Spenden der von GAC hergestellen Masken an lokale medizinische Einrichtungen weiterverbreitetDie 550.000 Masken, die GAC Motor seit Anfang April ins Ausland verschickt hat, sind in 26 Ländern bei lokalen Mitarbeitern, Vertriebspartnern und Kunden angekommen. Einige Partner verbreiten diesen guten Willen weiter, indem sie einen Teil der Masken an Organisationen spenden, die medizinisches Material benötigen, wie z. B. lokale medizinische Einrichtungen.Zur interaktiven Multichannel-Pressemitteilung geht es hier: https://www.prnasia.com/mnr/gacmotor_202005.shtmlGAC Motor erhielt starke Unterstützung von Mitarbeitern und Partnern im Ausland, um die Prävention und Kontrolle von COVID-19 in China im Frühstadium der Epidemie zu unterstützen. Ende Februar stellte die GAC Group, die Muttergesellschaft von GAC Motor, zur langfristigen Prävention und Kontrolle die Produktionslinien auf Masken um. Im Zuge der Ausbreitung kam es auch bei Mitarbeitern und Partnern im Ausland zu einem Mangel an Masken. GAC Motor beschloss, ihnen im Gegenzug mit von GAC hergestellten Masken zu helfen.Und der gute Wille hört nie auf. Nachdem sie die Masken erhalten hatten, beschlossen die Partner, den guten Willen weiterzuverbreiten und einen Teil der Masken an lokale medizinische Einrichtungen zu spenden. CIG Motors, der Partner von GAC Motor in Nigeria, spendete 50.000 medizinische Operationsmasken und anderes Zubehör an lokale Gesundheitseinrichtungen. Impofactor CA, das repräsentative Unternehmen von GAC Motor in Ecuador, lieferte 30.000 Masken an das Nationale Komitee für Notfalleinsätze, um den Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen, und half dem Roten Kreuz Cañar bei der Durchführung von Schnelltests von COVID-19 zu Hause mit den Fahrzeugen von GAC MOTOR. Sein Exklusivhändler in Panama Grupo Auto Comercial spendete 10.000 Masken an das örtliche Kinderkrankenhaus und das Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. In Bolivien wurden etwa 10.000 der von GAC hergestellten Masken an die Regierung von Santa Cruz geschickt, die sie an Krankenhäuser und Gesundheitszentren in der Stadt verteilen wird.Mit der Unterstützung der Zentrale von GAC Motor haben die ausländischen Händler auch Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie und zur Gewährleistung der Kontinuität des Geschäftsbetriebs ergriffen, darunter die strikt durchgeführte tägliche Desinfektion, Fieberkontrollen und andere Maßnahmen zur Epidemieprävention. Sie gaben auch Tipps zur Autopflege und Reinigung weiter, um das Risiko der Exposition gegenüber COVID-19 für die Verbraucher zu verringern.Das Unternehmen betrachtet die Gesundheit und Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern als oberste Priorität. Zu diesem Zweck hat die Muttergesellschaft GAC Group eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem Guangzhou Institute of Respiratory Health unterzeichnet, um gemeinsam ein technisches Technologiezentrum und eine Produktionsbasis für die Prävention und Kontrolle von Atemwegsinfektionen aufzubauen. Einer der Schwerpunkte der Einrichtung wird die Erforschung und Entwicklung von Desinfektions-, Infektionspräventions- und Kontrolltechnologie für Autos sein, die in Zukunft auf die Produkte von GAC MOTOR angewandt werden soll und den weltweiten Endekunden des Unternehmens ein angenehmes Mobilitätserlebnis bieten wird.Weitere Informationen erhalten Sie hier:Offizielle Website: http://www.gac-motor.com/Facebook: https://www.facebook.com/GACMotorInstagram: https://www.instagram.com/gac_motorTwitter: https://www.twitter.com/gac_motorYouTube: http://www.youtube.com/c/GACMotorOfficial Video - https://mma.prnewswire.com/media/1174398/video_gacmotor_720p.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1174394/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1174395/2.jpg Kontakt:Pressekontakt:Hongbin Ren+86-137-2520-5687renhongbin2010@163.comrenhb@gacmotor.comYue Tang+86-135-7058-3368tangyue@gacmotor.comOriginal-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056665/100848648