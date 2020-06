Während viele Aktien im März dieses Jahres stark eingebrochen sind und immer noch mit einer Erholung kämpfen, haben einige Wasserstoffaktien bereits kurze Zeit später wieder neue Hochs erklommen. In Summe konnten die meisten Unternehmen des Sektors keinen Einbruch bei ihren Aufträgen feststellen und haben zumeist unter Einhaltung hygienischer Maßnahmen weitergearbeitet. Die Industrie wird gefördert und dies macht sich gerade jetzt in der Krise bemerkbar. So werden beispielsweise durch die geplanten ...

