Unterföhring (ots) - Pochpoch! Der Montag auf ProSieben bekommt einen neuen Beat - zumindest für vier Wochen. In dieser Zeit schaut der Sender mit dem Herzen gut. In der neuen Showreihe "Die! Herz! Schlag! Show!" (13. Juli, 20:15 Uhr) heißt es für sechs prominente Kandidaten: Wer kann seinen Herz! Schlag! am besten steuern? Pochpoch! Pochpoch! Und wer bekommt schon Herzrasen, wenn er an seine nächste Challenge denkt? Pochpoch! Pochpoch! Moderator Steven Gätjen ist für ProSieben quasi am Puls der Promis.Wie läuft "Die! Herz! Schlag! Show!" ab? In jeder Folge stehen jeweils zwei Promi-Teams vor einer besonderen Hürde: der Kontrolle ihres Herz! Schlags! Dazu warten sehr besondere Challenges auf die Promis: Wer kann mit seinem Puls die richtige Abspielgeschwindigkeit eines Liedes einstellen? Welcher Promi ist in der Lage, seinen eigenen Puls mit dem eines Team-Mitglieds zu synchronisieren? Und wie schnell pocht das Herz beim Rückwärtsbuchstabieren komplizierter Begriffe? In neun Spielrunden dürfen die Prominenten ihren Puls nie aus dem Blick verlieren. Denn von Ruhepuls bis Herzrasen, in der neuen ProSieben-Showreihe "Die! Herz! Schlag! Show!" siegt allein das Team, das seinen Herz! Schlag! stets beherrscht.In vier Ausgaben "Die! Herz! Schlag! Show!" entscheidet der Pulsdieser Prominenten über Sieg oder Niederlage: Ruth Moschner, Simon Gosejohann, Bürger Lars Dietrich, Verona Pooth, Thorsten Legat, Ben, Jasmin Wagner, Ralf Moeller, Jochen Schropp, Panagiota Petridou, Paul Janke, Lilly Becker, Nico Santos, Larissa Marolt, Mario Basler, Joey Heindle, Özcan Cosar, Lisa Feller, Frank Rosin, Gil Ofarim, Wigald Boning, Martin Klempnow, Stefan MrossEntwickelt und produziert wird "Die! Herz! Schlag! Show!" von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios."Die! Herz! Schlag! Show!" - vier Folgen ab 13. Juli 2020, montags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: HerzSchlagShowBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyCarina CastrovillariTel. +49 89 9507-1108Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJürgen Morgenroth, Jasmina WeissTel. +49 89 9507-1129/-1126Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comJasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4610773