München (ots) - Mit Daily Soaps, Sozialdokumentationen und Spielfilmen sorgte RTLZWEI im vergangenen Monat für beste Unterhaltung und für die beste Prime-Time des Jahres. Die Highlights des Monats im Einzelnen:- Daily Soaps verzeichnen Bestwerte im TV und performen digital stark- "Berlin - Tag & Nacht" erzielte mit 8,7 % MA (14-49) und 19,7 % MA bei den 14-bis 29-jährigen Zuschauern den besten Wert des Jahres. Durchschnittlich erreichte die Vorabend-Soap im Mai 7,3 % MA und 12,8 % MA (14-29), damit war auch der gesamte Monat der bisher stärkste des Jahres.- "Köln 50667" erreichte mit 9,0 % MA und 18,6 % MA (14-29) nicht nur Spitzenwerte, sondern auch mit durchschnittlichen 7,1 % MA und 13,3 % MA (14-29) den besten Monat des Jahres.- Auch digital performten beide Soaps top: Im Streaming-Angebot TVNOW waren die Soaps die erfolgreichsten Formate des Senders. Bei Instagram1 holten die Soaps die höchste Reichweite im RTLZWEI-Portfolio. "Berlin - Tag & Nacht" war bei YouTube2 mit über 25 Mio. Videoviews ganz vorn und bei TikTok3 hatte das Format die 400.000-Followergrenze überschritten. Auf Facebook zählte "Berlin - Tag & Nacht" starke 2,7 Mio. Fans, gefolgt von "Köln 50667" mit 1,4 Mio. Fans. - Sozial-Dokus weiter stark- Neue Folgen von "Hartz und herzlich" aus Bergheim überzeugten mit bis zu 7,6 % MA.- "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" mit bis zu 6,5 % MA bzw. 9,4 % MA (14-29). - Actiongeladene Spielfilme sorgen für die beste Prime-Time des Jahres- "R.E.D. 2 - Noch Älter. Härter. Besser." (11,3 % MA) war nicht nur die erfolgreichste Prime-Time-Sendung des Jahres, sondern erzielte mit "Kill Bill Vol. 2" (9,0 % MA) im Doppelpack die beste Prime-Time des Jahres bei RTLZWEI*. Der Gesamtmarktanteil von RTLZWEI stieg im Vergleich zum April um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 %.TV-Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.05.-30.05.2020, vorläufig gewichtet 28.05.- 30.05.2020. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen. 1Instagram Insights; 2YouTube Creator Studio, Stand 27.05.2020; 3TikTok Insights, Stand 26.05.2020*Zeitschiene 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr.