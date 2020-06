SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag sehr fest geschlossen. Besonders auffällig zeigte sich die Börse in Hongkong, wo der Hang-Seng-Index 3,4 Prozent fester aus dem Handel ging. Trotz der jüngsten Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump gegen China führte der Aktienmarkt in der chinesischen Sonderverwaltungszone das Börsentableau in Asien an. "Die Reaktion von US-Präsident Donald Trump ist erstaunlich milde ausgefallen und hat die Märkte deutlich weniger erschreckt als befürchtet", sagte ein Marktstratege in Sydney.

Angesichts von Chinas Griff nach Hongkong hat US-Präsident Trump die weitgehende Aufhebung der US-Sonderrechte für die chinesische Sonderverwaltungszone angekündigt. Trump verkündete ferner, dass mit dem Schritt Exporte aus Hongkong nun mit ähnlich hohen US-Zöllen belegt würden wie solche aus Festlandchina. Chinas Nationaler Volkskongress hatte am Donnerstag den Plan für ein Sicherheitsgesetz zu Hongkong gebilligt, mit dem nach Ansicht von Kritikern die Bürgerrechte in der Sonderverwaltungszone massiv beschnitten werden.

Erleichterung über Trump-Reaktion

Im Handel war von einer gewissen Erleichterung mit Blick auf die US-Reaktion die Rede. Zum einen hatten Händler Schlimmeres befürchtet, zum anderen wurden die US-Schritte als wenig konkret eingestuft. Insbesondere habe Trump das bereits ausgehandelte Phase-eins-Abkommen zum Handel mit China nicht in Frage gestellt, sagt ein Händler. Vermutlich habe Trump mit den Unruhen im eigenen Land derzeit andere Sorgen, hieß es weiter.

Positiv wurden auch chinesische Konjunkturdaten aufgenommen, was zumindest teilweise für Verwunderung sorgte. Denn diese waren allenfalls mäßig ausgefallen. Der Caixin-Einkaufmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe kletterte zwar im Mai auf ein Viermonatshoch und wechselte in den Expansionsbereich, der auf Wirtschaftswachstum deutet. Allerdings suggierte sein offizielles Pendant auf eine schon wieder nachlassende Aktivität in der Industrie hin. Der entsprechende Index für den verarbeitenden Sektor verringerte sich und verfehlte die Erwartungen. In der Dienstleistungsbranche hellte sich die Lage im Mai dagegen auf. Beide Indizes bewegten sich aber immerhin im Expansionsbereich.

Neben der Börse in Hongkong zeigten sich auch die Kernlandbörsen in China mit Aufschlägen: Der Schanghai-Composite legte um 2,2 Prozent zu, der Shenzhen-Composite um 3,2 Prozent und das Startup-Segment ChiNext um 3,4 Prozent. In Tokio schloss der Nikkei-225 mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 22.062 Punkte. Die Regierung hatte weitere Lockerungen bei den Beschränkungen der Coronakrise erlaubt. Gesucht waren Titel aus dem Stahlsektor sowie Aktien von Versorgern.

Südkorea stützt Konjunktur erneut

In Seoul legte der Kospi 1,8 Prozent zu. Händler sprachen von der Hoffnung auf weitere Wirtschaftshilfen in Südkorea. Die Regierung wird im Wochenverlauf den dritten Nachtragshaushalt verabschieden, der zusätzliche Mittel für die Wirtschaft beinhalten wird. Finanzminister Hong Nam-ki bezifferte die zusätzlichen Gelder als die bislang höchsten. In Australien zeigten Daten im verarbeitenden Gewerbe eine leichter Verbesserung, wenngleich noch immer auf sehr niedrigem Niveau.

Unter den Einzelaktien gewannen SAIC Motor in Hongkong 2,1 Prozent. Händler sehen das Unternehmen als Gewinner des Volkswagen-Investments bei JAC Motors. Damit verringere sich die Wahrscheinlichkeit, dass der deutsche Automobilhersteller seinen Anteil am Gemeinschaftsunternehmen mit SAIC erhöhen werde. Bei einer Markterholung profitiere SAIC dann stärker.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.819,20 +1,10% -12,94% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.062,39 +0,84% -7,52% 08:00 Schanghai-Comp. 2.915,43 +2,21% -4,42% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.739,85 +3,36% -18,49% 10:00 Taiex (Taiwan) 11.076,14 +1,04% -7,68% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.550,73 +1,59% -22,09% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.490,21 +1,15% -7,27% 11:00 BSE (Mumbai) 33.396,58 +3,00% -19,15% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1135 +0,2% 1,1114 1,1098 -0,7% EUR/JPY 119,66 -0,0% 119,70 118,96 -1,9% EUR/GBP 0,8981 -0,3% 0,9004 0,9004 +6,1% GBP/USD 1,2406 +0,5% 1,2343 1,2326 -6,4% USD/JPY 107,46 -0,2% 107,70 107,20 -1,1% USD/KRW 1228,14 -0,3% 1231,59 1236,12 +6,3% USD/CNY 7,1331 -0,1% 7,1373 7,1494 +2,4% USD/CNH 7,1459 +0,1% 7,1353 7,1683 +2,6% USD/HKD 7,7517 -0,0% 7,7539 7,7528 -0,5% AUD/USD 0,6736 +1,1% 0,6664 0,6654 -3,9% NZD/USD 0,6239 +0,6% 0,6200 0,6209 -7,3% Bitcoin BTC/USD 9.543,76 +0,9% 9.460,51 9.513,51 +32,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 35,53 35,49 +0,1% 0,04 -39,7% Brent/ICE 37,71 37,84 -0,3% -0,13 -40,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.738,90 1.729,40 +0,5% +9,50 +14,6% Silber (Spot) 18,20 17,85 +1,9% +0,35 +2,0% Platin (Spot) 841,50 836,10 +0,6% +5,40 -12,8% Kupfer-Future 2,44 2,43 +0,4% +0,01 -13,5% ===

