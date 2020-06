LONDON (dpa-AFX) - Die Industriestimmung in Großbritannien hat sich im Mai etwas von ihrem jüngsten Einbruch erholt. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in London in einer zweiten Schätzung mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 8,1 Punkte auf 40,7 Zähler. In einer ersten Schätzung war ein Anstieg auf 40,6 Punkte festgestellt worden. Volkswirte hatten mit einer Revision auf 40,8 Punkte gerechnet.



Im April war der Indikator als Folge der Corona-Krise noch auf ein Rekordtief von 32,6 Punkte gefallen. Die Werte liegen aber aber auch im Mai weiter deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.



"Die Änderungen der Arbeitspraktiken, die Unsicherheit, wie lange die Corona-Beschränkungen in Kraft bleiben, und die Brexit-Sorgen deuten darauf hin, das Großbritannien vor einer langwierigen wirtschaftlichen Erholung steht", erklärte Rob Dobson, Direktor bei IHS Markit. Diese "neue Normalität" sei das schwierigste Umfeld, mit dem Unternehmen jemals konfrontiert gewesen seien./jsl/fba

