Rund 20 Mio. Euro hat die EVN in eine neue Gasturbine für ihr Kraftwerk Theiß investiert. Nach wochenlangen Vorbereitungen wurde nun das "Herzstück", ein 98 Tonnen schwerer Turbinenläufer, in seine neue Wirkungsstätte eingesetzt. Insgesamt sind nach Unternehmensangaben rund 80 Mitarbeiter an dem Projekt beteiligt. "Ob alles geklappt hat, sehen wir dann beim finalen Leistungstest Mitte Juli", so EVN-Sprecher ...

