Toon Blast und Toy Blast erweitern Zyngas Portfolio auf acht "Forever Franchises".

und erweitern Zyngas Portfolio auf acht "Forever Franchises". Erhöht Zyngas Mobile Daily Active Users (an einem Tag aktive Mobilgeräte verwendende Benutzer, Mobile DAUs) um mehr als 60 %.

Zynga und die talentierten Teams von Peak schließen sich zusammen, um gemeinsam schneller zu wachsen.

Peak wird seine einzigartige kreative Kultur und Markenidentität beibehalten.

Die Übernahme wird voraussichtlich im dritten Quartal 2020 zum Abschluss gebracht.

Zynga aktualisiert seine Orientierung zur Finanzsituation für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2020, ohne Berücksichtigung von Peak.

Die Unternehmensleitung wird heute um 05:00 Uhr Pacific Time Gastgeber einer Live-Session für Fragen und Antworten sein.

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich interaktive Unterhaltung, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Peak für 1,8 Milliarden USD abgeschlossen hat, einem der global erfolgreichsten Unternehmen für Spiele auf Mobilgeräten. Peak bringt ein 100 Personen starkes Team und die zwei "Forever Franchises" Toon Blast und Toy Blast mit ein, die über zwei Jahre hinweg konstant unter den Top 10 und den Top 20 der umsatzstärksten US-iPhone-Spiele rangierten. Diese Franchise erweitern Zyngas Live-Services in bedeutendem Umfang und werden über die kommenden Jahre hinweg die Vergrößerung der Margen zusätzlich fördern. Peak erweitert mit zusätzlichen Projekten im frühen Entwicklungsstadium auch Zyngas Pipeline für neue Spiele.

Peak wurde 2010 von Sidar Sahin gegründet und hat die äußerst beliebten Spiel-Franchise Toon Blast und Toy Blast entwickelt. Toon Blast und Toy Blast sind für ihre Innovation, Kreativität und das exzellente Design berühmt, haben den "Kollaps"-Mechanismus innerhalb der Match3-Rätselspiele populär gemacht und so eine höchst aktive, globale Publikumsbasis angezogen, die zu der loyalsten in der gesamten Branche zählt. Zusammen weisen Toon Blast und Toy Blast durchschnittlich mehr als 12 Millionen Mobile DAUs auf. Es wird erwartet, dass Peak Zyngas durchschnittliche Mobile DAUs um mehr als 60 erhöhen und zugleich Zyngas internationales Publikum erweitern wird.

"Es ist uns eine Ehre, Sidar und sein Team bei Zynga willkommen heißen zu dürfen. Peak ist einer der weltweit besten Schöpfer von Rätselspielen und wir sind äußerst erfreut darüber, unserem Unternehmen derart kreatives und leidenschaftliches Talent zuführen zu können", sagte Frank Gibeau, Chief Executive Officer von Zynga. "Mit Toon Blast und Toy Blast erweitern wir unser Portfolio von Live Services auf acht Forever Franchises. Dadurch vergrößern wir auf sinnvolle Weise unsere globale Publikumsbasis und fügen unserer bereits spannenden Pipeline neuer Spiele weitere Elemente hinzu. Und durch die Kombination unserer Teams sind wir in einer guten Position, gemeinsam schneller zu wachsen."

"Dies ist eine monumentale Partnerschaft nicht nur für Zynga und Peak, sondern für die gesamte Branche der Mobil-Spiele", kommentierte Sidar Sahin, Gründer und Chief Executive Officer von Peak. "Beide Unternehmen teilen eine gemeinsame Vision: Menschen durch Spiele zusammenzubringen. Die Kultur von Peak wurzelt in unablässigem Lernen und Fortschritt; auch wenn wir uns nun gemeinsam mit Zynga zu einem neuen Kapitel unserer Entwicklung aufmachen, bleiben wir dennoch weiterhin wie bisher unserer einzigartigen Kultur verpflichtet. Wir freuen uns sehr auf unsere gemeinsame Zukunft und was wir gemeinsam erreichen werden."

Zynga wird für einen Betrag von 1,8 Milliarden USD 100 von Peak erwerben; dieser Betrag setzt sich in etwa aus 900 Millionen USD in bar und zirka 900 Millionen USD in Form von Zynga-Stammaktien zusammen (emittiert gemäß dem nach Volumen gewichteten, über die am 29. Mai 2020 beendete 30-tägige Handelsperiode hinweg durchschnittlichen Schlusskurs). Die abschließende Vorausvergütung für die Transaktion wird auch übliche Abschlussanpassungen berücksichtigen, und der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2020 erwartet.

Aktualisierte Orientierung für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2020

Basierend auf der über sein gesamtes Live Services-Portfolio hinweg gezeigten Stärke, aktualisiert Zynga seine Orientierung zur finanziellen Situation für sein zweites Quartal und das Gesamtjahr 2020.

Diese Aktualisierung berücksichtigt keinerlei Beträge seitens Peak, da die Transaktion von den üblichen Abschlussbedingungen abhängt und ihr Abschluss für das dritte Quartal 2020 erwartet wird.

(ungeprüft, in Millionen USD, außer bei Angaben je Aktie) Frühere Q2-20-

Orientierung per

6.5.2020 Aktualisierung von Zynga Aktualisierte Q2-20-

Orientierung per

1.6.2020 Überleitung von Umsätzen zu Buchungen Umsätze 400 30 430 Änderung bei abgegrenzten Umsätzen 60 10 70 Buchungen 460 40 500 Überleitung des Nettoverlusts zum bereinigten EBITDA Nettoverlust (60 (100 (160 Anpassung des beizulegenden Zeitwertes bei bedingter Gegenleistung 25 100 125 Erwerbsbezogene Transaktionsausgaben 1 3 4 Andere Abstimmungsposten1 66 66 Bereinigtes EBITDA 32 3 35 Unverwässerte und verwässerte Nettoverluste je Aktie (0,06 (0,11 (0,17 GAAP unverwässerte und verwässerte Aktien 960 960 1 Siehe weitere Einzelheiten in der Überleitung von GAAP-konformen zu nicht GAAP-konformenen Tabellen innerhalb des Abschnitts zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen

(ungeprüft, in Millionen USD, außer bei Angaben je Aktie) Frühere Geschäftsjahr-2020-

Orientierung per

6.5.2020 Aktualisierung von Zynga Aktualisierte Geschäftsjahr-2020-

Orientierung per

1.6.2020 Überleitung von Umsätzen zu Buchungen Umsätze 1.650 40 1.690 Änderung bei abgegrenzten Umsätzen 150 150 Buchungen 1.800 40 1.840 Überleitung des Nettoverlusts zum bereinigten EBITDA Nettoverlust (245 (105 (350 Anpassung des beizulegenden Zeitwertes bei bedingter Gegenleistung 200 100 300 Rückstellungen für Ertragssteuer 40 10 50 Erwerbsbezogene Transaktionsausgaben 3 8 11 Andere Abstimmungsposten1 212 212 Bereinigtes EBITDA 210 13 223 Unverwässerte und verwässerte Nettoverluste je Aktie (0,25 (0,11 (0,36 GAAP unverwässerte und verwässerte Aktien 965 965 1 Siehe weitere Einzelheiten in der Überleitung von GAAP-konformen zu nicht GAAP-konformenen Tabellen innerhalb des Abschnitts zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen

Informationen zu Webcast und Telefonkonferenz

Die Unternehmensleitung von Zynga wird heute um 05:00 Uhr Pacific Time (08:00 Uhr Eastern Time) Gastgeber einer Telefonkonferenz sein, bei der die Transaktion und die Aktualisierungen betreffs der Orientierung für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2020 erörtert werden.

Die Telefonkonferenz ist unter http://investor.zynga.com zugänglich, eine Aufzeichnung wird nach der Telefonkonferenz über die Website oder über die untenstehende Telefonkonferenz-Einwahlnummer verfügbar sein.

Gebührenfreie Einwahlnummer: (800) 537 0745

Internationale Einwahlnummer: (253) 237 1142

Konferenz-ID: 1994758

Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute haben mehr als eine Milliarde Menschen Franchise von Zynga gespielt, darunter CSR RacingTM, Empires PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Words With FriendsTM und Zynga PokerTM. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und Mobilgeräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Über Peak

Peak ist ein führendes Unternehmen im Bereich Spiele für Mobilgeräte und bezieht seine Stärke aus einem Team, das sich unablässigen Fortschritt auf die Fahnen geschrieben hat. Peak ist überzeugt davon, dass die besten Produkte dann geschaffen werden, wenn talentierte Personen autonome Teams bilden, die nach großer Wirkung streben. Peak hat mit Toon Blast und Toy Blast zurzeit zwei auf Spitzenplätzen rangierende Mobil-Franchise, die über zwei Jahre hinweg konstant unter den Top 10 und den Top 20 der umsatzstärksten US-iPhone-Spiele rangierten und zusammen durchschnittlich mehr als 12 Millionen Mobile DAUs aufweisen. Peak wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei. Weitere Informationen finden Sie unter www.peak.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu unserem Ausblick für das zweite Quartal und das Gesamtjahr unter der Überschrift "Aktualisierung der Guidance für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2020", "Überleitung von GAAP zu den aktualisierten Non-GAAP-Guidance für das zweite Quartal 2020" und "Überleitung von GAAP zu den aktualisierten Non-GAAP-Guidance für das Geschäftsjahr 2020" sowie Aussagen, die sich unter anderem auf die folgenden Punkte beziehen: Unsere Fähigkeit, die beabsichtigten Vorteile der Übernahme von Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketin ("Peak") zu erreichen, einschließlich der Erweiterung unseres globalen Publikums, des Wachstums unserer durchschnittlichen mobilen DAU und der Erweiterung unserer Entwicklungspipeline und unseres Gesamtwachstums; den Kaufpreis für die Übernahme von Peak; die Form und Zuordnung der Gegenleistung für die Transaktion; den Zeitpunkt, zu dem die Transaktion voraussichtlich abgeschlossen wird; und unsere Fähigkeit, Finanzprognosen zu erreichen, einschließlich Umsatz-, Buchungs-, Einkommens- und Margenziele. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "Aussicht", "prognostiziert", "geplant", "beabsichtigen", "wird", "davon ausgehen", "glauben", "Ziel", "erwarten" sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Das Erreichen oder das Gelingen der in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen angesprochenen Themen ist mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Es sollte kein absolutes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da sie auf den Informationen beruhen, die uns aktuell vorliegen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, derartige Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sind jetzt oder in Zukunft detaillierter in unseren öffentlichen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") beschrieben. Kopien hiervon können Sie über unsere Webseite für Anlegerpflege unter http://investor.zynga.com oder die Webseite der SEC unter www.sec.gov beziehen.

Wichtige Betriebskennzahlen

Wir verwalten unser Geschäft durch die Verfolgung verschiedener Betriebskennzahlen, einschließlich mobiler DAUs. "Mobile DAUs", die die täglichen aktiven Nutzer unserer mobilen Spiele messen, werden von unseren internen Analysesystemen erfasst und geschätzt. Wir bestimmen Mobile DAUs und andere Betriebskennzahlen, indem wir unternehmensinterne Daten verwenden, die auf dem Tracking von Aktivitäten von Benutzerkonten basieren. Auch nutzen wir von Dritten bereitgestellte Daten, einschließlich der von Plattformanbietern bereitgestellten Anmeldungen im Netzwerk Dritter, die uns dabei helfen, nachzuverfolgen, ob es sich bei einem Spieler, der sich über zwei oder mehr unterschiedliche Benutzerkonten angemeldet hat, um die ein und die selbe Person handelt.

Mobile DAUs. Wir definieren Mobile DAUs als die Anzahl von Personen, die im Laufe eines beliebigen Tages eines unserer Spiele für Mobilgeräte gespielt hat. Durchschnittliche Mobile DAUs für einen bestimmten Zeitraum sind der Durchschnit der Mobilen DAUs pro Tag während dieses Zeitraums. Gemäß dieser Metrik wird eine Person, die am gleichen Tag zwei verschiedene Spiele für Mobilgeräte spielt, als zwei DAUs gezählt. Wir verwenden Mobile DAUs als ein Maßstab für Publikumsbindung.

Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Wir haben in dieser Pressemitteilung bestimmte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen als Ergänzung zu unseren nach US-GAAP erstellten Konzernabschlüssen (unsere "GAAP-Abschlüsse") angegeben. Die Geschäftsführung verwendet intern Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen bei der Analyse unserer Finanzergebnisse, um die betriebliche Leistung und Liquidität zu bewerten. Unsere Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen können sich von den Non-GAAP-Finanzkennzahlen, die von anderen Unternehmen verwendet werden, unterscheiden.

Die Darstellung unserer Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen soll nicht isoliert oder als Ersatz oder höherwertig gegenüber unseren GAAP-Abschlüssen betrachtet werden. Wir sind davon überzeugt, dass sowohl die Geschäftsführung als auch die Investoren bei der Beurteilung unserer Leistung, dem Erstellen von Prognosen und beim Analysieren künftiger Zeiträume von einer Bezugnahme auf unsere Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen profitieren. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen nützlich für Investoren sind, da sie größere Transparenz hinsichtlich wichtiger finanzieller Kennzahlen ermöglichen, die wir bei der Findung betrieblicher Entscheidungen heranziehen, und weil unsere Investoren und Analysten sie als Hilfestellung dafür nutzen, die Solidität unseres Geschäfts zu bewerten.

Wir haben in den folgenden Tabellen Abstimmungen unserer in dieser Pressemitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen vorgenommen. Aufgrund der folgenden Einschränkungen unserer Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten Sie die in diesem Dokument dargestellten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit unseren GAAP-Abschlüssen betrachten.

Zu den wichtigsten Einschränkungen unserer Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen gehören:

die Buchungen spiegeln nicht wider, dass wir Online-Spieleinnahmen und Einnahmen aus bestimmten Werbetransaktionen über die geschätzte durchschnittliche Spieldauer der Zahler für langlebige virtuelle Gegenstände oder als verbrauchte für verbrauchbare virtuelle Gegenstände zurückstellen und verbuchen;

das bereinigte EBITDA enthält nicht die Auswirkungen von Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, akquisitionsbezogene Transaktionskosten, Anpassungen des beizulegenden Zeitwertes von bedingten Vergütungen und Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rechtskosten;

das bereinigte EBITDA spiegelt keine Rückstellungen für oder Vorteile aus Ertragssteuern wider und enthält keine sonstigen Erträge (Aufwendungen) netto, die Gewinne und Verluste aus Devisen- und Anlagenverkäufen, Zinsaufwendungen und Zinserträge enthalten; und

das bereinigte EBITDA schließt die Abschreibung und Amortisierung von materiellen und immateriellen Vermögenswerten aus. Obwohl es sich bei der Abschreibung und Amortisation um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, müssen die abgeschriebenen und amortisierten Vermögenswerte in Zukunft möglicherweise ersetzt werden.

ZYNGA INC. ABSTIMMUNG VON GAAP MIT NICHT-GAAP AKTUALISIERTEN PROGNOSEN FÜR DAS ZWEITE QUARTAL 2020 (ungeprüft, in Millionen USD, außer bei Angaben je Aktie) Frühere Q2-20-

Orientierung per

6.5.2020 Aktualisierung von Zynga Aktualisierte Q2-20-

Orientierung per

1.6.2020 Überleitung von Umsätzen zu Buchungen Umsätze 400 30 430 Änderung bei abgegrenzten Umsätzen 60 10 70 Buchungen 460 40 500 Überleitung des Nettoverlusts zum bereinigten EBITDA Nettoverlust (60 (100 (160 Rückstellungen für Ertragssteuer 10 10 Zinsertrag (2 (2 Zinsaufwendungen 8 8 Wertminderungen und Abschreibungen 20 20 Erwerbsbezogene Transaktionsausgaben 1 3 4 Anpassung des beizulegenden Zeitwertes bei bedingter Gegenleistung 25 100 125 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 30 30 Bereinigtes EBITDA 32 3 35 Unverwässerte und verwässerte Nettoverluste je Aktie (0,06 (0,11 (0,17 GAAP unverwässerte und verwässerte Aktien 960 960

ZYNGA INC. ABSTIMMUNG VON GAAP MIT DER AKTUALISIERTEN NICHT-GAAP-PROGNOSE FÜR DAS FINANZJAHR 2020 (ungeprüft, in Millionen USD, außer bei Angaben je Aktie) Frühere Geschäftsjahr-2020-

Orientierung per

6.5.2020 Aktualisierung von Zynga Aktualisierte Geschäftsjahr-2020-

Orientierung per

1.6.2020 Überleitung von Umsätzen zu Buchungen Umsätze 1.650 40 1.690 Änderung bei abgegrenzten Umsätzen 150 150 Buchungen 1.800 40 1.840 Überleitung des Nettoverlusts zum bereinigten EBITDA Nettoverlust (245 (105 (350 Rückstellungen für Ertragssteuer 40 10 50 Sonstige Ausgaben (Einnahmen), netto 2 2 Zinsertrag (10 (10 Zinsaufwendungen 30 30 Wertminderungen und Abschreibungen 80 80 Erwerbsbezogene Transaktionsausgaben 3 8 11 Anpassung des beizulegenden Zeitwertes bei bedingter Gegenleistung 200 100 300 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 110 110 Bereinigtes EBITDA 210 13 223 Unverwässerte und verwässerte Nettoverluste je Aktie (0,25 (0,11 (0,36 GAAP unverwässerte und verwässerte Aktien 965 965

