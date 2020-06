In Deutschland greift der Staat mit knapp 40 Prozent Steuern bei Single-Arbeitnehmern so üppig zu wie sonst nirgends auf der Welt. Doch manchmal gibt es einen Teil zurück - zumindest für Wasserstoff-Aktionäre. "Es fällt Geld vom Himmel", so TÜV-Manager Reiner Block hinsichtlich der Förderung von Wasserstoff-Projekten. Alleine die derzeit 650 Millionen Euro Zuschüsse für Infrastruktur und Wasserstoff-Forschung sollen verdoppelt werden. Außerdem sind satte zehn Milliarden Euro zur Unterstützung großer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...