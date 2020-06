San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Anatomage Inc, führend auf dem Markt der 3D-Bildgebungstechnik für die Medizin, gibt heute die Einführung von Anatomage Table Companion bekannt, einer iPad-App, mit welcher Nutzer der Anatomage Table ergänzenden Zugriff auf die echten menschlichen Leichname der Table erhalten. Erstmalig ist über eine iPad-App der Zugriff auf eine echte menschliche Leiche möglich. Die Anatomage Table Companion App ist jetzt im Apple App Store zum Kauf erhältlich - für begrenzte Zeit zum Einführungspreis von 24,99 USD statt 49,99 USD.Anatomage hat die Anatomage Table Companion App geschaffen, um auf dem iPad die weltweit genaueste Darstellung einer digitalen Leiche zu ermöglichen. Sämtliche Funktionen und Inhalte wurden von der preisgekrönten Anatomage Table Plattform abgeleitet. Die Anatomage Table Companion App wird einen echten männlichen Leichnam mit folgenden Funktionen und Elementen bereitstellen:- Mehr als 2.300 segmentierte und kommentierte Strukturen eines echten Leichnams- Anatomische Hauptsysteme, darunter Herz-Kreislauf, Nerven, Skelett, Drüsen- und Reproduktivsystem und Haut- Erkundung echter menschlicher Anatomie mit Drehung und Zoom- Entfernen, Hinzufügen und Isolieren anatomischer Systeme und Strukturen- Zeichnen und Löschen mit einem Touchscreen-Stift Der Anatomage Table Companion ist als Ergänzung der Nutzung der Anatomage Table gedacht. Die App ist eine Lösung zur Unterstützung von Table-Nutzern, die keinen Zugriff auf ihre physische Table haben. Da Table-Nutzer anatomische Konzepte zuhause durchgehen können, ergänzt die App Unterricht, der in der Anatomage Table eingebettet ist. Der Anatomage Table Companion stellt für alle medizinischen Disziplinen unverzichtbare Kenntnis der Anatomie bereit.Weitere Informationen über die App erhalten Sie hier.Informationen zu AnatomageAnatomage ist auf dem Markt der Bildgebungstechnik für die Medizin führend und sorgt für ein Ökosystemen von Hardware und Software im Bereich der 3D-Anatomie, mit dem Nutzer Anatomie mit höchster Genauigkeit visualisieren können. Anatomage verändert mittels höchst innovativer Produkte den Standard im Bereich des Erlernens der Anatomie, der medizinischen Diagnose und Planung von Behandlung.Pressekontakt:Jack ChoiCEOAnatomage Inc.Tel.: 1-408-885-1474, E-Mail: info@anatomage.comwww.anatomage.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/460414/Anatomage_Logo.jpgOriginal-Content von: Anatomage Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/123076/4611019