Anleger an der Wall Street agieren am Montag zurückhaltend.Der Dow Jones startet am Pfingstmontag 0,16 Prozent schwächer bei 25.342,99 Punkten in den Handel.In den Vereinigten Staaten laste die Sorge um eine Eskalation der Auseinandersetzung zwischen Washington und Peking auf der Stimmung, hieß es am Markt.Kreisen zufolge haben chinesische Regierungsvertreter große staatliche Agrarkonzerne angewiesen, den Einkauf mancher amerikanischer Landwirtschaftsgüter zu unterbrechen. ...

