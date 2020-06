NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat im Mai etwa weniger stark abgenommen als im Vormonat. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 39,8 von 36,1 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 39,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Das verarbeitende Gewerbe verzeichnete auch im Mai einen tiefen Abschwung, da die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 weiterhin zu Produktionsverlusten führten, die Lieferketten unterbrachen und die Nachfrage beeinträchtigten", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Zwar gebe es Anzeichen, dass das Schlimmste vorüber sei, doch bestehe das Risiko, dass eine Erholung "frustrierend langsam" verlaufen und auch schnell wieder nachlassen könne, wenn die Infektionszahlen wieder stiegen.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/err

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2020 10:17 ET (14:17 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.