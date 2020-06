FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum G-7-Vorschlag von Trump:



"Dass er Putins Russland mit dabei haben will - und zu einem traditionellen Verbündeten erklären lässt -, verrät nur seine Ahnungslosigkeit: Glaubt er im Ernst, Putin, der keine Skrupel hat, sich in demokratische Prozesse in westlichen Ländern einzumischen, werde sich gegen China, Amerikas geopolitischen Hauptkonkurrenten, in Stellung bringen lassen? Eine äußerst kühne Vorstellung! (...) Eine der ersten Amtshandlungen Trumps war der Rückzug aus der pazifischen Handelsvereinbarung TPP, an der China, zumindest zunächst, nicht teilnehmen sollte. Aber weil Obama sie ausgehandelt hatte, musste er sie zerreißen (...). Heute sucht sich Trump dann doch ein paar Verbündete in der Konfrontation mit Peking. Die sollten sich daran erinnern, wie oft er den chinesischen Führer Xi Jinping über den grünen Klee gelobt hat."/ra/DP/he

