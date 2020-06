Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Lufthansa Aufsichtsrat stimmt Stabilisierungsmaßnahmen zu

Der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG hat in seiner heutigen Sitzung für die Annahme des vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik Deutschland angebotenen Stabilisierungspakets gestimmt und damit auch die angekündigten Zusagen an die EU-Kommission akzeptiert. Der Vorstand des Airlinekonzerns hatte dem Paket bereits am Freitag formal zugestimmt. Die Aktionäre sollen auf einer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni über das Rettungspaket abstimmen. Danach müssen noch die Wettbewerbshüter die Maßnahmen absegnen.

Henkel plant trotz Coronakrise weder Jobabbau noch Kurzarbeit

Henkel plant trotz der Coronavirus-Pandemie und der wirtschaftlichen Konsequenzen weder Kurzarbeit noch einen Jobabbau. "Wir hatten bislang keine Kurzarbeit oder keine Kündigungen wegen der Corona-Krise. Aktuell sehen wir dafür auch keinen Anlass bei uns", sagte Vorstandschef Carsten Knobel dem Handelsblatt. Klar sei aber auch, dass die Krise Henkel belaste. "Wir werden uns aber nicht davon abbringen lassen, unsere Strategie umzusetzen, unabhängig von der Krise", sagte er.

Investor Earlybird gelingt Rekord-Exit bei Toon-Blast-Entwickler

Der Risikoinvestor Earlybird hat mitten in der Coronakrise einen Milliarden-Exit gestemmt: 2011 hatte der Münchner Start-up-Finanzier in das junge Istanbuler Spieleunternehmen Peak Games investiert. Nun übernimmt der schnell wachsende US-Spieleanbieter Zynga die türkische Firma, die hinter den Handyspielen Toon Blast und Toy Blast steht, für 1,8 Milliarden Dollar. Dem Investor, der zuletzt rund 30 Prozent an dem Start-up gehalten hatte, spült die Transaktion rund 520 Millionen Dollar in die Kasse, wie das Handelsblatt berichtet. Dies sei ein Rekord für Earlybird - und für den Wagniskapital-Markt insgesamt.

Opel baut ab Mitte 2021 PSA-Modell in Rüsselsheim - Zeitung

Der Autobauer Opel plant laut einem Medienbericht, in seinem Stammwerk ein drittes Modell zu fertigen. Ab Mitte 2021 soll neben der Limousine Insignia und dem Mittelklassewagen Astra in Rüsselsheim auch ein Fahrzeug aus dem Portfolio des französischen Mutterkonzerns PSA (Peugeot, Citroën, DS) vom Band rollen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise. Der Wagen werde zur Kompaktklasse zählen und auf der EMP2-Plattform von PSA gebaut werden.

Astrazeneca-Mittel erhält US-Zulassung - EMA empfiehlt Lynparza

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat mit zwei Medikamenten Erfolge verbucht. Brilinta sei in den USA zugelassen worden, um das Risiko eines ersten Herzinfarkts oder Schlaganfalls zu reduzieren, teilte der Konzern mit. Zudem sei das Medikament Lynparza von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zur Marktzulassung in der EU für Patienten mit metastasierendem Bauchspeicheldrüsenkrebs empfohlen worden.

Peter Harf will Kosmetikkonzern Coty als CEO wieder auf Kurs bringen

Überraschender Führungswechsel bei Coty: Peter Harf übernimmt neben seiner Rolle als Chairman ab sofort auch der CEO-Posten bei dem angeschlagenen US-Parfüm- und Kosmetikkonzern. Der Chefstratege der Milliardärsfamilie Reimann und ihrer Investmentholding JAB will Coty wieder auf Kurs bringen. Der 74-Jährige ist der vierte CEO in vier Jahren. "Coty braucht eine starke, aber gütige Hand - gerade in der Coronakrise", sagte Peter Harf im Interview mit dem Handelsblatt.

Scania plant wegen Corona-Belastung Abbau von 5.000 Stellen

Der schwedische Lkw- und Bushersteller Scania will rund 5.000 Stellen abbauen. Infolge der Coronavirus-Pandemie rechnet die Marke der VW-Nutzfahrzeugtochter Traton über einen längeren Zeitraum mit einer niedrigeren Nachfrage nach ihren Fahrzeugen.

SpaceX-Raumkapsel bringt zwei US-Astronauten erfolgreich zur ISS

Elon Musks Unternehmen SpaceX hat Raumfahrtgeschichte geschrieben: Einer SpaceX-Raumkapsel mit zwei US-Astronauten glückte am Wochenende der erste bemannte Flug eines privaten Raumfahrtunternehmens zur Internationalen Raumstation ISS. Die Raumkampsel Crew Dragon dockte am Sonntag an der ISS an, rund drei Stunden später wurden die Astronauten an Bord der Raumstation begrüßt. Nach dem Auslaufen des Shuttle-Programms der Nasa 2011 werden die USA damit wieder unabhängiger von Russland.

Zynga kauft Toon-Blast-Entwickler Peak für 1,8 Milliarden Dollar

Der US-Spielebetreiber Zynga übernimmt den Videospielentwickler Peak mit Sitz in Istanbul für 1,8 Milliarden US-Dollar. Der Deal soll dabei helfen, die aktive Nutzerbasis und das Live-Geschäft der Zynga Inc zu stärken. Zynga legt für den Entwickler, der hinter den Handyspielen Toon Blast und Toy Blast steht, 900 Millionen Dollar in Bar und eigene Aktien im Wert von 900 Millionen Dollar auf den Tisch. Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2020 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.